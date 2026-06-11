Tohá admitió "errores" en la promesa CAE de Boric, pero rechazó quejas del Gobierno actual

En medio de la polémica por los embargos a los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), la exministra Carolina Tohá (PPD), quien ejerció como titular del Interior y Seguridad Pública entre 2022 y 2025, asumió este jueves que hubo "errores" en el manejo de los compromisos estudiantiles en el periodo anterior.

Al ser consultada por el debate en torno a las deudas de la educación superior, la otrora precandidata presidencial del Socialismo Democrático admitió que "claramente en el Gobierno anterior hubo errores en la manera en que se manejó esa promesa (de condonar el CAE), es verdad".

A renglón seguido, Tohá dirigió sus dardos hacia el relato del actual Gobierno de José Antonio Kast, apuntando a las constantes alusiones hacia la herencia recibida.

"A los gobiernos siempre les toca gobernar el país que tienen, no el que quisieran tener. Los gobiernos no están para quejarse del país que les tocó gobernar, sino para gobernarlo y tomar buenas decisiones y responderle a la ciudadanía", enfatizó.

Asimismo, respaldó firmemente el legado del expresidente Gabriel Boric (2022-2026),

asegurando que "es una figura que tiene una importancia muy relevante por el rol que cumplió: logró cruzar muchas barreras que no se esperaba que cruzara y fue, a contrapelo de algunos cercanos a su sector, una figura en el ámbito internacional que nunca perdió el timón respecto al valor de la democracia".

"Muy pocos pueden decir algo así, y las autoridades actuales lamentablemente no lo pueden decir", sentenció su exjefa de gabinete.

Esta defensa de Tohá se produce luego de que Boric rompiera su silencio a tres meses de dejar La Moneda mediante sus redes sociales y cuestionara duramente los embargos por el CAE y el rechazo de la derecha al levantamiento del secreto bancario, lo que le valió duras críticas del oficialismo, que apuntó a su promesa de condonar el CAE.

Hoy el exmandatario encendió nuevamente los ánimos al publicar un gráfico del centro de pensamiento Fábrica Chile sobre la evolución de la deuda pública, el cual buscaba demostrar que durante su periodo se aplanó dicha curva (cifrando el alza en 3,7%) en comparación con las proyecciones del 5% estimadas para el término del periodo de Kast en 2030.

No obstante, la veracidad del gráfico fue refutada por el economista Juan Ortiz, profesor de la Universidad Diego Portales, quien observó un "error palpable" en la metodología, aclarando que el incremento real bajo el Gobierno de Boric fue de un 5,1%.

Desde el espectro político, las reacciones no se hicieron esperar: mientras el diputado comunista Marcos Barraza defendió el derecho del otrora Jefe de Estado a pronunciarse por ser un "sujeto político", el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), le exigió a Boric "mantener el silencio", argumentando que la actual Administración está intentando solucionar los problemas fiscales y de criminalidad heredados.