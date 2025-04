¿Cuáles son las mejores marcas de alimentos premium para mascotas?

Elegir un alimento premium para nuestras mascotas es una decisión clave que influye en su salud y bienestar a largo plazo. Estos alimentos, como Bravery, destacan por su alto contenido de proteínas de calidad, la ausencia de aditivos artificiales y una formulación equilibrada que se adapta a las necesidades nutricionales de perros y gatos. A diferencia de los productos comerciales, las opciones premium priorizan ingredientes naturales y de fácil digestión, promoviendo una mejor calidad de vida.

En Chile, el mercado de alimentación para mascotas ha crecido significativamente, ofreciendo una variedad de marcas premium reconocidas a nivel internacional. Algunas de ellas, como Orijen, Bravery y Fit Formula, han ganado popularidad por sus fórmulas innovadoras y su compromiso con la nutrición animal. Además, existen otras alternativas que se ajustan a diferentes requerimientos, ya sea para cachorros, adultos, razas pequeñas o mascotas con condiciones específicas de salud.

Para elegir la mejor marca es importante conocer bien las características de cada una y que beneficios que aportan a nuestras mascotas. En este artículo, exploraremos las opciones más destacadas en Chile, analizando sus ingredientes, ventajas y diferencias, para que puedas elegir el alimento premium, como Orijen, más adecuado según lo que necesite tu perro o gato.

Alimentos premium para perros

Los perros requieren una dieta balanceada que les aporte energía, fortalezca su sistema inmunológico y favorezca una digestión saludable. A continuación, se presentan algunas de las mejores marcas de alimento premium para perros.

Orijen: nutrición biológicamente apropiada

Orijen es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial por su enfoque en una dieta biológicamente apropiada. Su fórmula se basa en un alto contenido de proteínas animales, con al menos 85% de carne en sus ingredientes.

Sus productos incluyen carnes frescas como pollo, pavo, res, pescado y huevos, sin el uso de subproductos cárnicos. Además, sus recetas incorporan frutas y verduras ricas en antioxidantes, sin cereales ni conservantes artificiales.

La marca de Orijen alimento ofrece diversas variedades según las necesidades del perro, destacando:

Orijen Original : mezcla de pollo y pavo de corral con pescado fresco

: mezcla de pollo y pavo de corral con pescado fresco Orijen Six Fish : con seis tipos de pescado, ideal para perros con sensibilidad digestiva

: con seis tipos de pescado, ideal para perros con sensibilidad digestiva Orijen Regional Red: carne roja como res, jabalí y cordero

Bravery: ingredientes naturales y sin cereales

El alimento Bravery es otra marca destacada en el segmento premium, caracterizada por la ausencia de cereales y el uso de ingredientes naturales. Este alimento es ideal para perros con alergias o intolerancias alimentarias.

Entre sus fórmulas más populares se encuentra Bravery Salmón, que ofrece una alta digestibilidad y es rica en ácidos grasos Omega-3 y Omega-6, beneficiosos para la piel y el pelaje del perro. También cuenta con opciones como Bravery Chicken y Bravery Lamb, todas sin colorantes ni conservantes artificiales.

Fit Formula: balance nutricional y control de peso

Fit Formula es una opción recomendada para perros que necesitan una alimentación balanceada sin exceso de calorías. Su fórmula se basa en proteínas de alta calidad y un contenido moderado de grasas, lo que la hace ideal para el control de peso en perros sedentarios o mayores.

Los productos Fit Formula incluyen ingredientes como carne de pollo, arroz integral y vegetales, proporcionando un equilibrio entre proteína, fibra y carbohidratos.

Acana: ingredientes frescos y regionales

Acana pertenece a la misma empresa que Orijen y comparte su filosofía de utilizar ingredientes frescos y de origen regional. Sin embargo, tiene un menor porcentaje de proteínas animales, lo que la hace una opción ideal para perros con menor nivel de actividad.

Sus líneas incluyen:

Acana Puppy & Junior : para cachorros en crecimiento

: para cachorros en crecimiento Acana Adult Dog : con pollo y pavo de corral, acompañado de frutas y vegetales

: con pollo y pavo de corral, acompañado de frutas y vegetales Acana Pacifica: a base de pescado, ideal para perros con sensibilidad alimentaria.

Taste of the Wild: inspirada en la dieta ancestral

Taste of the Wild se inspira en la alimentación natural de los antepasados de los perros, incorporando carnes exóticas como bisonte, venado y pato. Sus fórmulas también incluyen frutas y vegetales, además de probióticos para mejorar la digestión.

Algunas de sus variedades más populares en Chile son:

High Prairie : con bisonte y venado

: con bisonte y venado Pacific Stream : a base de salmón

: a base de salmón Sierra Mountain: con cordero de libre pastoreo

Alimentos premium para gatos

Los gatos son estrictamente carnívoros, por ello su alimentación está basada principalmente en grandes cantidades de proteínas de animales. Los alimentos premium para gatos ofrecen altos niveles de proteína, sin cereales ni subproductos.

Orijen alimento para gatos: proteínas de calidad

Orijen alimento para gatos sigue el mismo principio de calidad que su línea para perros. Su fórmula tiene 90% de carne, incluyendo pollo, pavo, pescado y huevos frescos.

Su composición sin cereales y con ingredientes de origen natural promueve una digestión saludable y un sistema inmunológico fuerte.

Bravery alimento para gatos: sin cereales y altamente digestible

El alimento Bravery para gatos es libre de cereales, con carne como ingrediente principal. Su variedad más popular en Chile es Bravery Salmón, una excelente fuente de Omega-3, beneficioso para la piel y el pelaje del gato.

Farmina N&D: nutrición científica para gatos

Farmina N&D es una marca italiana con una fuerte base científica. Sus recetas incluyen carnes de alta calidad, frutas y extractos vegetales con propiedades beneficiosas para la salud felina.

Algunas de sus opciones son:

N&D Low Grain Chicken & Pomegranate : pollo con granada, con bajo contenido de cereales

: pollo con granada, con bajo contenido de cereales N&D Pumpkin Lamb & Blueberry: cordero con calabaza y arándanos, ideal para gatos con estómagos sensibles.

Royal Canin: alimentación específica para cada necesidad

Royal Canin es una de las marcas más reconocidas en el mercado premium, ofreciendo fórmulas diseñadas para distintas necesidades. Sus productos incluyen:

Royal Canin Kitten : para gatitos en crecimiento

: para gatitos en crecimiento Royal Canin Indoor : para gatos que viven en interiores y tienen menor actividad física

: para gatos que viven en interiores y tienen menor actividad física Royal Canin Hair & Skin Care: para mejorar la salud del pelaje y la piel

Factores a considerar al elegir un alimento premium

Al momento de elegir el mejor alimento para tu mascota, es importante tener en cuenta ciertos factores clave:

Edad y tamaño del animal : los cachorros y gatitos requieren una dieta diferente a la de los adultos o los senior

: los cachorros y gatitos requieren una dieta diferente a la de los adultos o los senior Condiciones de salud : algunas mascotas necesitan dietas específicas, como alimentos para controlar el peso o prevenir problemas urinarios

: algunas mascotas necesitan dietas específicas, como alimentos para controlar el peso o prevenir problemas urinarios Preferencias y tolerancias: cada mascota tiene gustos particulares y posibles intolerancias alimentarias

Además, es recomendable consultar con un veterinario antes de hacer cambios en la alimentación de tu mascota.

La importancia de comprar buen alimento

En Chile, existen diversas opciones de alimentos premium para perros y gatos, cada una con características específicas que las hacen destacar. Orijen, Bravery, Fit Formula, Acana y Taste of the Wild son algunas de las marcas más reconocidas para perros, mientras que Orijen alimento, Bravery Salmón, Farmina N&D y Royal Canin son excelentes opciones para gatos.

Elegir un alimento premium es una inversión en la salud y bienestar de tu mascota. Antes de tomar una decisión, es fundamental considerar la calidad de los ingredientes y las necesidades específicas de tu compañero.

Este es un contenido presentado por Falabella.