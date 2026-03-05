El sofá vuelve al centro del hogar: cómo elegir el modelo ideal para tu living

El salón se ha convertido en el centro de la vida actual porque ya no es solo el lugar para recibir invitados, sino que es una oficina, un cine y el lugar para relajarse después del trabajo. Esta transformación del espacio doméstico nos invita a reinterpretar el mueble principal, ya que la elección de una buena butaca marca toda la estética y funcionalidad de la estancia, donde cada integrante tiene su espacio sin renunciar al estilo que tanto trabajamos en nuestros hogares.

Si quieres renovar tu espacio, te contamos que en el catálogo de París puedes encontrar precios para todos los bolsillos y opciones de financiamiento con tarjetas de la tienda que te permitirán invertir. También es frecuente encontrar cupones exclusivos para compras en línea que te harán ahorrar un porcentaje considerable, sobre todo en muebles, así que esta es la oportunidad perfecta para dar ese salto de calidad y comodidad que tu hogar necesita para verse como nuevo.

Consejos prácticos para transformar tu sala en un abrir y cerrar de ojos

¡Este material es ideal para quien quiere aprovechar sus metros cuadrados y para las jóvenes familias que necesitan resistencia y actualidad! Comprar en la web de Paris tiene beneficios evidentes, como el despacho a domicilio para olvidarte de problemas de logística y garantía de marcas nacionales e internacionales, que te aseguran que tu compra es una inversión a largo plazo.

Y hablando de tamaños, el error más común es no tener en cuenta las medidas reales del living y dejarse llevar por lo imponente que se ve un modelo en la tienda; por eso, tomá siempre el largo de la pared y dejá unos 40 cm libres a los costados. Si necesitas sofás para espacios pequeños, los de líneas rectas y patas altas son tus mejores aliados porque crean una sensación de ligereza visual que hace que la estancia parezca más amplia de lo que es en realidad.

En cuanto a la resistencia, los tejidos para alto tráfico y con tecnologías antimanchas son la opción ganadora: poliéster de alto gramaje o microfibras que replican texturas naturales, pero son mucho más resistentes al roce diario o al ataque de las mascotas. En cuanto a color, los neutros (gris marengo, arena, beige...) siguen llevándose la palma por su camaleonismo, aunque cada vez vemos más apuestas por el verde oliva o el azul profundo para darle un toque de personalidad al espacio.

Y no olvides la profundidad del asiento y la firmeza del respaldo, pues un mueble demasiado blando te hará sentir incómodo después de un par de horas y acabará resintiendo tu postura. Evita adquirir sin revisar la estructura interna, siempre optando por las de madera maciza o metal que aseguren que el armazón no se deformará por el peso, y verifica que los cojines conserven su forma original para que el sofá siempre luzca impecable, acogedor y listo para disfrutar de un libro o serie.

En resumen, comprar un modelo de alta gama cambia tu día a día y el estilo de tu hogar. Al seleccionar materiales duraderos y diseños ergonómicos, creas un santuario de comodidad que siempre hará que los momentos de descanso sean agradables para toda tu familia.

Este es un contenido presentado por Paris.