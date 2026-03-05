Homicidios consumados bajaron 11% en 2025 respecto del año anterior

El informe anual de homicidios consumados presentado por el Ministerio de Seguridad reveló una disminución del 11% durante 2025 en comparación con 2024, lo que equivale a 118 casos menos a nivel nacional.

Durante la presentación de los datos, el ministro Luis Cordero sostuvo que la reducción no responde al azar, sino al trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado.

"Las razones que explican esto no son el azar, sino el trabajo conjunto que reúne la actividad de intervención policial, pero también y especialmente la acción decidida del Ministerio Público en la persecución de estos delitos", afirmó.

La autoridad detalló además que la Región Metropolitana, que concentra una parte importante de estos delitos, también registró una disminución en los homicidios durante 2025.

No obstante, el informe advierte que cuatro regiones presentaron aumentos en comparación con 2024. Entre ellas se encuentra Los Lagos, con 13 casos adicionales; seguida por Maule, con 10; Magallanes, con tres; y Arica y Parinacota, con dos homicidios más.

Según explicó, el territorio "vuelve a mostrar una disminución tanto en frecuencia como en tasa", lo que se traduce en una caída de 6,1% respecto del año anterior.

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó el impacto que ha tenido la creación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECO) del Ministerio Público en la investigación de estos delitos.

"Nos ha permitido, aumentar nuestra capacidad de formalizar imputados en un 45%. Nos ha permitido aumentar nuestra capacidad de identificar imputados por homicidio en un 30%. Es decir, hemos identificado 301 imputados más que los que habíamos hecho el año anterior y hemos formalizado 222 personas más que el año anterior", explicó Valencia.

Las cifras corresponden al balance consolidado de todo el año 2025, comparado con 2024, y forman parte del reporte oficial que el Gobierno utiliza para monitorear la evolución de los delitos más graves en el país.