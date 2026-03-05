Boric aludió a Kast en inauguración de monumento a Gabriela Mistral: "Por Chile todo vale la pena"

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves la inauguración de un nuevo espacio público en el eje Alameda-Providencia que incorpora un monumento dedicado a Gabriela Mistral y a las mujeres de Chile, instancia en la que destacó el valor simbólico de la obra y el trabajo conjunto de distintas autoridades.

En esta actividad participaron, entre otros, la exministra del Interior, Carolina Tohá; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; y el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, además de ministras, subsecretarias, artistas y representantes de las instituciones que aportaron en el desarrollo del proyecto.

Durante su intervención, el Mandatario recordó que la iniciativa comenzó a gestarse en administraciones anteriores y que enfrentó escepticismo sobre su viabilidad. "Cuando decidimos llevarlo adelante había mucha resistencia, pero más que resistencia, escepticismo de que era posible lograr poner de acuerdo a diferentes autoridades y reparticiones públicas", señaló.

También subrayó que el monumento busca visibilizar el aporte femenino a la historia del país y corregir una brecha presente en el espacio público. "La gran mayoría de las esculturas que hay alrededor de la ciudad, no solo de Santiago sino de todo el país, son de hombres. Me atrevo a decir que más de un 90%", afirmó, agregando que esta situación "no solo es injusta, sino que muestra una realidad falseada, porque Chile lo han construido también las mujeres".

La obra incluye cerca de mil nombres de mujeres enviados por la ciudadanía, con el objetivo de ampliar el homenaje más allá de la figura de la poeta.

"Queríamos hacer algo distinto: que fuera Gabriela Mistral y las mujeres de Chile. Por eso este monumento tiene cerca de mil nombres de mujeres, que los enviaron ellas mismas", explicó el jefe de Estado, invitando a quienes visiten el lugar a buscar sus nombres y sentirse parte de la historia del país.

En la parte final de su discurso, el Mandatario enfatizó que las grandes obras públicas, "deben trascender a los gobiernos de turno y proyectarse como políticas de Estado".

"Al futuro Presidente Kast le tocará seguir adelante con esto, porque son obras de Estado. Le va a tocar inaugurar la línea 7 del Metro en dos años más y también la etapa 3 de la Alameda", afirmó Boric, agregando que este tipo de iniciativas deben entenderse como proyectos para la ciudadanía.

"Entonces, acá no hay espacio para ninguna pequeñez. Es una visión de República de largo plazo lo que se instala. Y bajo la atenta mirada de las cuatro Gabrielas y las mujeres de Chile, nos dice que el momento es hoy y que por Chile todo vale la pena", enfatizó el Mandatario.

El Presidente también destacó la importancia de recuperar los espacios públicos, "para recuperar la sensación de seguridad es importante recuperar los espacios públicos. Que haya más gente en la calle, no menos. No hay que encerrarse, hay que salir a ocupar estos espacios".

En la ceremonia también intervino la exministra Tohá, quien valoró el proyecto como resultado de un trabajo institucional que se extendió por varios gobiernos. "Este proyecto se intentó muchas veces y lo que hay detrás de esta obra es una manera de hacer política, una manera de resolver las diferencias y movilizar a las instituciones para lograr algo de esta ambición", afirmó.

La exsecretaria de Estado agregó que la iniciativa fue posible gracias a la colaboración entre distintas autoridades y equipos técnicos a lo largo del tiempo. "Obras como ésta se demoran. Uno las empieza y a veces las inaugura otro gobierno, pero eso es parte de construir políticas públicas de largo plazo", señaló.