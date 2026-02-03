Jurassic World: The Experience ya se vive en Santiago

Jurassic World: The Experience invita a toda la familia a recorrer escenarios inspirados en la icónica saga cinematográfica, con dinosaurios de tamaño real, tecnología animatrónica de última generación y experiencias interactivas inolvidables, replicando el estándar y la experiencia que se vive en los principales parques temáticos de Estados Unidos.

Durante el recorrido, los visitantes podrán encontrarse con especies emblemáticas como los Velociraptors incluida Blue y el imponente Tiranosaurio Rex, en una experiencia única que combina entretención, emoción y realismo.

Venta oficial y única a través de Puntoticket.

Ahorra en tu entrada

Promoción Banco Falabella

La promoción consiste en un 20% de descuento en Venta General, válido hasta agotar stock de 5.000 entradas, para funciones de martes a domingo, solo tickets generales.

Para hacer efectivo el descuento, el cliente debe ingresar como código de descuento los primeros 6 dígitos de su tarjeta Banco Falabella.

La compra tiene un máximo de 4 entradas por cliente. El descuento no aplica sobre cargos por servicio y/o impuestos y no es acumulable con otros códigos de descuento.

Promoción Caja Los Andes

La promoción consiste en un 20% de descuento en Venta General para Jurassic World The Exhibition, válida exclusivamente para afiliados, hasta agotar stock de 4.500 entradas.

El descuento se hará efectivo utilizando el RUT del afiliado al momento de la compra a través de Puntoticket.

La compra tiene un máximo de 4 entradas por cliente. El descuento no aplica sobre cargos por servicio y/o impuestos y no es acumulable con otros códigos de descuento.

La exhibición se presenta exclusivamente en Santiago, en Cenco Florida. Una experiencia única para grandes y chicos que no te puedes perder.

Este es un contenido presentado por La Oreja.