La UC enfrentará a Estudiantes en octavos de la Libertadores

Tras la finalización de la fase de grupos, la Copa Libertadores celebró el sorteo de sus octavos de final, con Universidad Católica teniendo dos equipos argentinos en el horizonte.

El sorteo de la primera llave del cuadro inmediatamente ubicó a los "cruzados" contra Estudiantes de La Plata por octavos de final.

La escuadra "pincharrata" clasificó agónicamente en la última fecha del Grupo A ante Independiente Medellín, que acabó tercero.

En caso de avanzar, la UC podría enfrentar a otro argentino, con un chileno entre sus filas: El Rosario Central de Vicente Pizarro, que jugará ante Corinthians de Brasil.

Por el mismo lado del cuadro, el Flamengo de Erick Pulgar enfrentará a Cruzeiro.