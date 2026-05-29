Red Movilidad implementa nuevos recorridos para conectar sectores alejados del Metro

Desde este sábado 30 de mayo comenzarán a operar dos nuevos recorridos de buses de Red Movilidad en las comunas de La Pintana, Puente Alto, La Florida y Macul, con el objetivo de mejorar la conexión de miles de vecinos con la red del Metro de Santiago.

Se trata de los servicios 246 y E20, que funcionarán todos los días de la semana y beneficiarán a cerca de 30 mil personas del sector suroriente de la capital, según informó la Red Metropolitana de Movilidad.

El recorrido 246 conectará el sector de La Platina, en La Pintana, con la estación Hospital Sótero del Río de la Línea 4 del Metro, en Puente Alto. Además, permitirá mejorar la conexión por Avenida Gabriela y facilitar el acceso al transporte público para quienes viven en ese sector.

El servicio operará de lunes a viernes entre las 05:30 y las 23:30 horas. Los sábados comenzará a funcionar desde las 06:00 horas y los domingos desde las 06:30 horas.

En paralelo, entrará en funcionamiento el recorrido E20, que unirá distintos sectores de La Florida con la estación Macul de la Línea 4 del Metro.

La nueva alternativa beneficiará directamente a vecinos de Jardines de La Viña, Villa Rojas Magallanes y Villa Jardín del Este, además de mejorar los traslados hacia la Clínica Bupa Santiago.

Este servicio operará de lunes a sábado entre las 05:30 y las 23:40 horas, mientras que los domingos funcionará desde las 06:30 hasta las 22:30 horas.

La Red Metropolitana de Movilidad explicó que ambos recorridos fueron creados para ampliar la cobertura del transporte público y mejorar los tiempos de viaje en sectores residenciales con problemas de conectividad.