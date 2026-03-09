Justin Quiles y Lenny Tavárez anuncian su regreso a Chile con la gira “Superarte”: 11 de julio en el Movistar Arena

Las potencias del género urbano, Justin Quiles y Lenny Tavárez, confirman su esperado regreso a tierras chilenas. El próximo 11 de julio, el emblemático Movistar Arena será el escenario de "SUPER ARTE", una gira que celebra la unión de dos de los artistas más influyentes de la música latina actual bajo la producción de Iguana Producciones.

El esperado regreso tras el hito en Vibra Fest

Este anuncio llega en un momento de máxima conexión con el público local, especialmente para Lenny Tavárez, quien viene de coronar una exitosa presentación en el Vibra Fest Chile 2025. En dicho certamen, Tavárez fue el artista encargado del gran cierre, dejando una huella imborrable y demostrando porqué es uno de los líderes indiscutibles del movimiento. Ahora, junto a Justin Quiles, prometen elevar la vara con un espectáculo diseñado para la historia que promete ser el evento urbano del año.

La gira "SUPER ARTE" no es solo la presentación de su proyecto conjunto, sino una celebración de dos trayectorias llenas de himnos globales. El show contará con un setlist de infarto donde ambos artistas interpretarán sus mayores éxitos individuales que han dominado los charts mundiales. Los fanáticos podrán corear en vivo los clásicos de Justin Quiles como "Jeans,Colorín Colorado,Loco,La Esquina del Mall" y "Ponte Pa' Mí", junto a los hits mundiales y colaboraciones icónicas de Lenny Tavárez que incluyen "Hola,Elegí,Medallo,Toda (Remix)" y "Parce".

Ambos artistas han manifestado su emoción por este reencuentro con una de las fanaticadas más fieles del mundo:

Justin Quiles : "Chile siempre ha sido una parada obligatoria para nosotros. La energía del Movistar Arena es de otro planeta y estamos listos para darles el show más completo de nuestras carreras, cantando todos esos temas que ustedes han hecho éxitos. ¡Nos vemos el 11 de julio!" Dijo Quiles

: "Chile siempre ha sido una parada obligatoria para nosotros. La energía del Movistar Arena es de otro planeta y estamos listos para darles el show más completo de nuestras carreras, cantando todos esos temas que ustedes han hecho éxitos. ¡Nos vemos el 11 de julio!" Dijo Quiles Lenny Tavárez: "Después de lo que vivimos cerrando el Vibra Fest, sabía que tenía que volver pronto. Regresar a Santiago con 'SUPERARTE' y junto a mi hermano Justin es un sueño. Vamos a cantar desde los clásicos hasta lo más nuevo. Nos vemos en el Movistar Arena para cantar todos los éxitos." señaló Tavarez

Justin Quiles & Lenny Tavárez presentan su gira "SUPER ARTE" el próximo 11 de Julio de 2026 en el Movistar Arena. La venta de entradas iniciará este Martes 24 a las 12:00 hrs a través de PuntoTicket.

Sobre los Artistas

Justin Quiles: Reconocido como uno de los compositores y artistas más versátiles de la industria. Ha sido la pluma detrás de hits mundiales para Daddy Yankee y J Balvin, consolidando además su carrera solista con álbumes como La Última Promesa y éxitos globales como "Loco" y "Si Ella Quisiera". Su capacidad para fusionar el reggaetón con matices de pop y R&B lo convierte en un artista único en su clase.

Lenny Tavárez: El "Vengador" de las melodías seductoras. Tras su exitosa etapa en el dúo Dyland & Lenny, se reinventó como solista convirtiéndose en el rey de las colaboraciones icónicas. Con himnos como "Bellaquita,Elegí" y su reciente álbum KRACK, Lenny ha definido el sonido del reggaetón romántico y explícito de la nueva era.

