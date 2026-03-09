Delegación Presidencial vetó a hinchas de la U para el duelo ante Coquimbo Unido

El duelo de Coquimbo Unido y Universidad de Chile, por la séptima fecha de la Liga de Primera, será sin hinchas del cuadro estudiantil el sábado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por decisión de las autoridades regionales.

Según información de Cooperativa Deportes, la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo determinó un aforo total de 11.300 espectadores, solo disponible para el público local.

Este será el cuarto encuentro de la U en la temporada sin hinchas como visita: Los azules no tuvieron el apoyo de sus seguidores en los partidos con Huachipato, Palestino y el Superclásico con Colo Colo.

El partido entre Coquimbo Unido y la U está programado para el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.