Máximo Pavez asume como subsecretario del Interior e inicia oficialmente el cambio de mando

El abogado Máximo Pavez, ahora subsecretario del Interior, se convirtió en el primer funcionario del Gobierno de José Antonio Kast en asumir su cargo e inicia oficialmente el proceso de cambio de mando, que se realizará el próximo miércoles 11 de marzo.

Como parte de la tradición republicana, el subsecretario del Interior entrante asume un par de días antes, mientras la Administración saliente aún está en ejercio, con el fin de dar continuidad al funcionamiento del Estado.

Máximo Pavez se encontró esta tarde con Víctor Ramos, con quien firmaron los decretos que oficializa al abogado la titularidad de la subsecretaría hasta el 11 de marzo, cuyo objetivo es cumplir ciertas acciones jurídicas que le permitan habilitar la entrada de las nuevas autoridades.

El Presidente Gabriel Boric se refirió a dicho encuentro: "Tuve la oportunidad de recibir a nuestro nuevo subsecretario, Max Pavez, con quien nos conocemos hace tiempo. Bienvenido, y es una tremenda muestra de esta tradición republicana, de cómo funciona en Chile el traspaso de mando. Estoy muy contento; Max sabe que tiene todas las facilidades y todo lo que necesite, así que todo va a salir bien".

Pavez es abogado de la Universidad Católica, casa de estudios de la que fue dirigente estudiante, siendo presidente del Centro de Alumnos de Derecho y secretario general del a FEUC en el 2007. Además, fue concejal de la UDI por la comuna de Conchalí en el periodo 2012-2016 y trabajó en la Fundación Jaime Guzmán.

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como subsecretario de la Secretaría General de Presidencia (Segpres) y posteriormente fue miembro de la Comisión Experta del segundo proceso constitucional.

"Muchísimas gracias, y volveremos"

Por su parte, el ahora exsubsecretario del Interior se despidió de sus compañeros, y se retiró en su auto particular junto a su esposa y sus tres hijas, entre aplausos de los funcionarios de la cartera.

Antes de salir, Víctor Ramos señaló a la prensa que durante su gestión, "nos tocó viajar, nos tocó estar en distintos tipos de espacios a lo largo y ancho de nuestro país. Agradezco el trabajo de la prensa de haber informado todos esos momentos, en particular a quienes me acompañaban bastante en La Araucanía. También agradecer a cada uno de los delegados presidenciales; acabo de hablar con cada uno de ellos viendo cómo estaba nuestro país".

"Hay algunas inundaciones en Magallanes de las cuales nos estamos ocupando. La frontera norte está expedita, todos los pasos fronterizos están funcionando. Los drones que inauguraron nuestro ministro y Presidente están funcionando también en Colchane. La Macrozona Sur no reporta novedades", destacó.

Ramos también agradeció al Presidente Boric, quien justamente salió de su oficina para despedirlo durante el punto de prensa, "por la oportunidad de haber sido subsecretario de su Gobierno, y espero haber estado a la altura de lo que me encomendó".



La emotiva despedida del Presidente Boric al exsubsecretario Ramos. (Foto: ATON)

"Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Siempre hay miles de desafíos: Chile es un país que requiere mucho más compromiso de todos los que estamos en política para sacarlo adelante, y tenemos un futuro enorme", aseveró el exfuncionario.

En definitiva, "nos podemos ir tranquilos y entregarle un país mucho mejor del que recibimos a la autoridad siguiente. Así que muchísimas gracias, y volveremos", cerró.

A su vez, el Mandatario también entregó algunas palabras dirigidas a Ramos: "Despedimos a Víctor; muchísimas gracias a ti, a toda tu familia, y a todo tu equipo, por cierto".