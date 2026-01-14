Pijamas en tendencia 2026: comodidad y estilo para descansar

¿Te has preguntado por qué tu pijama debería importarte tanto como el resto de tu clóset? La respuesta es simple: pasas un tercio de tu vida descansando, y lo que usas en esos momentos influye directamente en la calidad de tu sueño y bienestar. El 2026 trae propuestas frescas que combinan diseño inteligente con materiales innovadores para que tus noches sean tan estilosas como cómodas.

El short tipo bóxer: nuevo ícono de la comodidad nocturna

Este corte llega con fuerza para quedarse. Inspirado en prendas masculinas pero adaptado con detalles femeninos, el bóxer se posiciona como la silueta más versátil de la temporada.

Cintura elástica visible : ese detalle desenfadado que aporta estilo sin comprometer el confort.

: ese detalle desenfadado que aporta estilo sin comprometer el confort. Estampados clásicos renovados : rayas verticales y cuadros pequeños que le dan personalidad a cada conjunto.

: rayas verticales y cuadros pequeños que le dan personalidad a cada conjunto. Versatilidad real: funciona para dormir y también para esos momentos en casa donde quieres verte bien sin esfuerzo.

Telas que trabajan mientras descansas

¿Sabías que existen tejidos que pueden ayudar a regular tu temperatura corporal durante la noche? Las fibras inteligentes dejaron de ser cosa de ciencia ficción para convertirse en una realidad accesible.

Tencel y bambú : mantienen tu piel fresca en verano y abrigada en invierno gracias a su capacidad de gestionar la humedad.

: mantienen tu piel fresca en verano y abrigada en invierno gracias a su capacidad de gestionar la humedad. Propiedades antibacterianas naturales : cuidan la piel sensible sin químicos adicionales.

: cuidan la piel sensible sin químicos adicionales. Tacto sedoso premium: esa sensación de lujo que buscas sin necesidad de gastar una fortuna.

Colores de pijama que calman antes de dormir

La paleta cromática del 2026 busca prepararte mentalmente para el descanso. Los tonos saturados quedan atrás para dar paso a colores extraídos directamente de la naturaleza.

Verde salvia y eucalipto : evocan espacios de spa que reducen el estrés visual.

: evocan espacios de spa que reducen el estrés visual. Terracota y café cálido : transmiten seguridad y calidez envolvente.

: transmiten seguridad y calidez envolvente. Crema suave : ese neutro luminoso que aporta paz sin resultar frío.

: ese neutro luminoso que aporta paz sin resultar frío. Azul glaciar: perfecto para las noches calurosas, ya que comunica frescura instantánea.

El vestido lencero conquista nuevos espacios

¿Por qué conformarte con pijamas convencionales cuando puedes usar piezas que funcionan día y noche? El slip dress regresa actualizado, cortado al sesgo para caer naturalmente sobre tu cuerpo sin marcar ni apretar.

Largo midi : tiene una cobertura ideal y ofrece elegancia atemporal.

: tiene una cobertura ideal y ofrece elegancia atemporal. Satén de poliéster reciclado : imita la caída de la seda mientras cuida el planeta.

: imita la caída de la seda mientras cuida el planeta. Uso híbrido: duerme con él o combínalo con un cárdigan para salir.

Estampados que cuentan historias

Los diseños genéricos desaparecen para dar paso a patrones con narrativa visual. Cada estampado dialoga con las tendencias de interiorismo contemporáneo, integrándose naturalmente en tu espacio personal.

Botánica vintage : flores silvestres y hojas ilustradas con detalle herbario.

: flores silvestres y hojas ilustradas con detalle herbario. Geometría retro : patrones repetitivos en tonos tierra que evocan calidez nostálgica.

: patrones repetitivos en tonos tierra que evocan calidez nostálgica. Rayas diplomáticas: clásicos reinventados en pasteles que aportan orden visual.

Invertir en un pijama para descansar vale la pena

Cada vez más personas entienden que invertir en buen descanso no es un lujo, sino una necesidad real. Esto no es casualidad: elegir bien tu pijama impacta directamente en tu bienestar. Tu descanso merece la misma atención que le das a cualquier otro aspecto de tu estilo de vida, porque dormir bien es la base de todo lo demás.

Este es un contenido presentado por Tricot.