Saint Patrick’s Beerfest 2026: la fiesta irlandesa del año aterriza en Malloco con más fuerza que nunca

San Patrick’s BeerFest 2026

Este 21 y 22 de marzo, Malloco será el escenario de una experiencia única, llena de magia, color y tradición, donde el espíritu irlandés se fusiona con la mejor cerveza artesanal y un espectáculo artístico de primer nivel. En esta edición de Saint Patrick's Beerfest, el público podrá disfrutar de 14 cervecerías cuidadosamente seleccionadas, que encantarán a los asistentes con este auténtico brebaje mágico.

La propuesta artística contará con la destacada participación de Lia Fail y Bosque de Druidas, quienes ofrecerán espectáculos de alto nivel cargados de misticismo, fuerza y energía. Uno de los grandes hitos de esta versión será la elección del Rey de San Patrick’s, una instancia especialmente diseñada para que el público se involucre activamente y se sienta protagonista de la fiesta. Se busca a un soberano carismático, amante de la buena cerveza y fiel representante del espíritu festivo de San Patrick’s.

Durante el recorrido, los asistentes podrán sumergirse en un mundo mágico junto a artistas itinerantes, zanquistas, malabaristas y personajes medievales, acompañados por anfitriones que guiarán esta travesía encantada. La experiencia se completa con una zona mágica familiar, un rincón místico ambientado como bosque encantado y diversos espacios pensados para el disfrute de grandes y pequeños.

Además, el público podrá vivir una experiencia educativa única, conociendo de cerca aves rapaces y aprendiendo sobre su importancia y cuidado. La actividad estará a cargo de ACARCH, Asociación de Conservación de Aves Rapaces y Cetrería Chilena, junto a Puente Alto Nativo y el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, quienes cumplen una valiosa labor en la protección de nuestra fauna. Guiados por monitores expertos, se promoverá el respeto por la biodiversidad en una experiencia que conecta con la tradición irlandesa de San Patricio y la cultura celta, donde el halcón simboliza sabiduría, fuerza y protección.

El line-up musical y cultural será uno de los grandes protagonistas de esta edición, con una cuidada selección de música celta irlandesa tradicional y rock irlandés, recreando el ambiente de una auténtica taberna medieval. El escenario recibirá a The Shamrock Mates, Galia, The Andes Highlanders Pipe Band, destacada banda de gaitas y danza, y a Alejandro Trepiana, con los clásicos del rock irlandés. La magia vikinga también dirá presente, culminando con un espectacular show de cierre a cargo de The Shamrock Mates y Fyrat Flowarts.

San Patrick’s BeerFest 2026 promete además concursos increíbles, sorpresas constantes y la participación de expositores encantados, ofreciendo un espectáculo integral para vivir una experiencia inolvidable.

21 y 22 de marzo · Centro de Eventos Munich Malloco

Venta de entradas en puntoticket.com.

Este es un contenido presentado por Saint Patrick's Beerfest.