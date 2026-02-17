Arbitro activó protocolo contra el racismo tras gol de Vinicius ante Benfica

El árbitro francés François Letexier paró el partido y activó el protocolo contra el racismo al comienzo de la segunda parte del encuentro entre Benfica y Real Madrid, tras un gol marcado por Vinicius y su posterior celebración, que provocó la indignación del público en el Estádio da Luz.

La celebración de Vini Jr. motivó un enfrentamiento con el argentino Gianluca Prestianni. En ese encontronazo, Vinicius denunció que el trasandino le dirigió comentarios racistas.

La situación escaló y el árbitro interrumpió el partido, sin que eso evitará que los miembros del equipo técnico de Benfica se acercarán hasta la banca de Real Madrid y tuvieran una fuerte discusión.

Tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho intervinieron en el momento ante la confusión de la situación.

El partido se reanudó tras varios minutos interrumpido con 0-1 en el marcador.