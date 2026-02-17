Quilicura: Incendio en bodegas genera enorme columna de humo

Un incendio en una zona de bodegas ubicadas en la comuna de Quilicura genera esta tarde una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurre en la intersección de Cerro San Luis y Avenida Cañaveral, y comenzó en una bodega que acopiaba aceites lubricantes.

En el lugar se encuentra personal municipal junto al Cuerpo de Bomberos de Quilicura, quienes trabajan en el combate del fuego.

Hasta el momento, se desconocen las razones que dieron inicio a la emergencia, que tampoco ha dejado personas lesionadas.

Dado el siniestro, el tránsito se encuentra suspendido en los alrededores.