Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.9°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Incendios

Quilicura: Incendio en bodegas genera enorme columna de humo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El siniestro se registra en la intersección de Cerro San Luis y Avenida Cañaveral.

Quilicura: Incendio en bodegas genera enorme columna de humo
 X: TransporteInfoma

Personal municipal y de Bomberos trabaja en el sitio del suceso.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un incendio en una zona de bodegas ubicadas en la comuna de Quilicura genera esta tarde una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurre en la intersección de Cerro San Luis y Avenida Cañaveral, y comenzó en una bodega que acopiaba aceites lubricantes.

En el lugar se encuentra personal municipal junto al Cuerpo de Bomberos de Quilicura, quienes trabajan en el combate del fuego.

Hasta el momento, se desconocen las razones que dieron inicio a la emergencia, que tampoco ha dejado personas lesionadas.

Dado el siniestro, el tránsito se encuentra suspendido en los alrededores.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada