Arredondo responde a la UDI por "festival porno": "Vienen a cuestionarlo todo para quitar recursos"

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, respondió a las críticas de la UDI debido a la controversia por la asignación de más de 64 millones de pesos en recursos públicos para el festival audiovisual "Excéntrico", que incluye contenido explícito para adultos.

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y su par integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, Gustavo Benavente (UDI), cuestionaron fuertemente el certamen y lo calificaron como un "festival porno", además de pedir la salida de la ministra Arredondo y emplazar al Presidente Boric a que "abandone su silencio" frente a las críticas.

"Por un mínimo de decencia, (Arredondo) debería dar un paso al costado lo antes posible, por insistir con un financiamiento que es incomprensible e indefendible para la gran mayoría de los chilenos, más aún con las urgencias y emergencias que enfrentamos", enfatizaron ambos parlamentarios a través de un comunicado.

"El Presidente está incurriendo en una grave falta de conducción política que podría llevarlo a terminar su administración de una forma aún peor de lo que pensábamos. Ha transcurrido casi una semana desde que se conoció esta polémica y nadie en el Gobierno ha sido capaz de enfrentarla como corresponde", reprocharon los diputados UDI.

"Vienen a cuestionarlo todo para quitar recursos"

A través de su cuenta de X, la ministra Arredondo respondió públicamente los cuestionamientos de la UDI y defendió el sistema de asignación de recursos: "Las autoridades políticas no evalúan fondos en cultura, justamente para que estos no dependan de la mirada política del gobierno de turno", afirmó.

"Lo que queda claro de esta polémica es que algunos vienen a cuestionarlo todo para intentar quitar recursos y justificar recortes en cultura", enfatizó la titular de las Culturas.

Previamente, por medio de un comunicado de prensa, la cartera informó que la productora a cargo del festival "se adjudicó un fondo concursable (...) conforme a los procedimientos establecidos, obteniendo un puntaje dentro del tramo de corte definido".

Además, destacaron que la entrega de dichos recursos "no implica respaldo, aprobación ni definición de contenidos".