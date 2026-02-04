Uso de fondos públicos para festival de cine pornográfico causa molestia en la oposición

La entrega de más de 49 millones de pesos para la realización de "Excéntrico Fest", certamen de películas pornográficas, a través de un fondo concursable del Ministerio de las Culturas ha generado resquemor en la oposición, quienes piden la salida de la ministra Carolina Arredondo.

El festival, que se llevó a cabo en los últimos días de enero en Valparaíso, busca "cuestionar apasionadamente el estigma que cae sobre la creación pornográfica, reivindicando su valor artístico, político y terapéutico".

Esta situación será revisada en la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, donde los diputados UDI Gustavo Benavente y Hotuiti Teao apuntan a la salida de la ministra Arredondo.

En el Senado, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) manifestó que "me parece que la consecuencia lógica de haber aumentado exorbitantemente los presupuestos de Cultura, con esa cantidad enorme de recursos a distribuir, la verdad es que se cuelan este tipo de proyectos, porque no hay la cantidad de proyectos suficientes para financiar buenos proyectos culturales".

"Yo creo que acá el comité evaluador no ha tenido ni la capacidad de ver de qué se trataban los proyectos y probablemente pasó un proyecto como este. Habiendo las necesidades que hay hoy día, entregamos casi 50 millones a un festival que promueve la pornografía, me parece un absurdo total y por eso es que vamos a recurrir a la Contraloría, precisamente para que se establezcan las responsabilidades administrativas que corresponden", añadió.

Desde Republicanos, Arturo Squella dijo que "se está haciendo un mal uso de los recursos públicos, creo que la ministra tiene que responder, tiene que decir verdaderamente si ella estaba al tanto, si es que comparte la lógica de andar financiando pornografía".

"Al igual, preguntarle al Presidente de la República si es que los recursos bajo su administración se destinaban a pornografía. La ministra tiene que tomar una decisión, si es que ella no compartía lo que se está haciendo con los recursos que se administran en su cartera debería hoy día dar una señal potente dando un paso al costado", agregó.

Respuesta del Gobierno

Desde la Subsecretaría de Cultura aclararon que la selección se realizó acorde a procedimientos establecidos y que los resultados no implican aprobación, respaldo o definición de sus contenidos.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó que "he tenido a la vista la institucionalidad que se ha creado en este ámbito y la forma en la cual se asignan los recursos por distintos consejos o comités, y por tanto no son decisiones unipersonales de parte de una autoridad en particular".

"Obviamente la ministra cuenta con toda la confianza del Presidente de la República", insistió.

Desde la organización del festival indicaron que en solo dos ediciones han tenido financiamiento público y apuntaron al respaldo de diversas voces del mundo académico y artístico sobre lña importancia de abordar la creación de contenido pornográfico.