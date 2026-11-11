Clásico navideño: "El Cascanueces" programa funciones en Las Condes

Una obra tradicional de la cartelera navideña estará en escena en el Teatro CA660, con 11 funciones de "El Cascanueces", ballet musicalizado por el ruso Piotr Ilich Tchaikovsky y cuya historia es una adaptación del cuento "El cascanueces y el rey de los ratones", de Alejandro Dumas.

La obra se presentará entre los días 15 y 20 de diciembre en recinto de la comuna de Las Condes, con una puesta en escena de Danza Italo Jorquera y la interpretación en vivo de la Orquesta Filodramática de Chile.

"Estrenado en 1892, 'El Cascanueces' se ha convertido en uno de los ballets más representados del mundo y en una tradición inseparable de las celebraciones navideñas", valoró la producción.

Las entradas, con valores de desde 35.200 pesos, están a la venta a través de Ticketplus.