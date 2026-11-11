¿Por qué el Gobierno pausó el proyecto para limitar el alza de los combustibles?

En el marco de las movilizaciones del gremio del transporte de carga y a la espera de los resultados de las negociaciones, el Gobierno resolvió este miércoles pausar la tramitación del proyecto de ley destinado a contener el aumento de los combustibles.

La iniciativa, anunciada el lunes por el Presidente José Antonio Kast, buscaba evitar que las futuras alzas semanales de los combustibles superaran el umbral de los 20 pesos mediante un trámite con discusión inmediata.

Si bien el Mandatario afirmó que la propuesta tendría discusión inmediata esta semana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que la idea está en pausa y explicó las razones: "Ese primer proyecto contaba con el apoyo, y de hecho fue una idea que surgió de ellos mismos, de la Confederación del Transporte Terrestre y la Confederación de Dueños de Camiones, entre otros", señaló.

"Pero ahora han seguido otras conversaciones y pusimos ese proyecto en pausa a la espera de lo que salga. Y lo que salga, que se modifique, nuevamente va a ser un acuerdo conjunto entre el Presidente, que es quien dirige este tema primeramente, con la anuencia o la concurrencia, según corresponda, del ministro del Interior y quien habla", agregó el jefe de la billetera fiscal.

Reunión en el Senado y exigencia de Fedequinta

En paralelo, la presidenta del senado, Paulina Núñez (RN), y otros parlamentarios integrantes de las comisiones de Transportes y de Economía, sostuvieron este miércoles una reunión con representantes de Fedequinta, organización que congrega a cerca de 800 transportistas de carga portuaria de Valparaíso.

Tras la cita, el presidente subrogante del gremio, Gerardo Álvarez, informó que la senadora Núñez se comprometió a transmitir directamente al Gobierno la principal demanda de la asociación: asegurar la estabilización en el precio del diésel en un plazo mínimo de 120 días.

Asimismo, el dirigente adelantó que durante esta jornada las bases de la federación resolverán si se suman formalmente al paro nacional de camioneros.