Cámara rechazó la partida de Educación y Quiroz ofreció una alternativa a "Yo Elijo Mi PC"

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este miércoles la partida del Ministerio de Educación durante la discusión en particular del Presupuesto 2027. La propuesta obtuvo 73 votos a favor y 73 en contra, por lo que no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación.

El fin de "Yo Elijo Mi PC", programa que entregaba computadores a estudiantes de séptimo básico, marcó el debate. Antes de la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se comprometió a abordar la continuidad de la entrega de equipos durante el trámite del proyecto en el Senado.

Según consignó Emol, Quiroz reconoció la preocupación de los diputados por el futuro de las becas de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el impacto que tiene para los estudiantes recibir un computador. También advirtió que, según los estudios a los que aludió en la Sala, "no siempre esta entrega resulta en mejoras de aprendizaje".

El ministro planteó que la discusión en el Senado debe considerar ambos aspectos. "Una mirada conjunta donde consideremos entregas de computadores, pero consideremos también recoger elementos que permitan mejorar este programa", afirmó.

El debate por el fin de "Yo Elijo Mi PC"

La diputada Irací Hassler (PC) cuestionó las prioridades del Ejecutivo. A su juicio, la propuesta del Gobierno "promueve quitarle los computadores a los niños y niñas, mientras el Estado chileno le entrega millonarios recursos a los más ricos de nuestro país".

Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert respaldó los cambios al programa y cuestionó que los equipos permanezcan almacenados. "No queremos más computadores llegando a ser obsoletos en las bodegas", afirmó.

"Por supuesto que hay que transformar esa política pública, que tiene hoy día un fin más bien social que educacional", sostuvo Schubert.

Tras la votación, la Sala continuó con la partida del Ministerio de Justicia. La discusión se centró en la permanencia del ministro Fernando Rabat en el cargo tras la polémica por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores de 14 años.