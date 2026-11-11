Arqueo final reveló que robo a BCI Concepción fue de 8.600 millones de pesos

El Ministerio Público confirmó este miércoles el cierre definitivo del arqueo realizado por el Banco BCI tras el millonario asalto perpetrado el fin de semana pasado en su sucursal del centro de Concepción, Región del Biobío, cuyo botín sustraído por los antisociales fue de más de 8.600 millones de pesos.

De acuerdo con los datos entregados por el ente persecutor, el monto robado desde las bóvedas del recinto asciende a 8.520 millones de pesos en moneda nacional, a los cuales se agregan 80 mil dólares y 30 mil euros en efectivo. Calculado al tipo de cambio actual, el perjuicio económico total llega a 8.631 millones de pesos.

Con este cómputo oficial, Fiscalía ratificó que el atraco se consolida formalmente como el robo de dinero más cuantioso cometido en una entidad bancaria en la historia de Chile.

La investigación continúa abierta y hasta el momento no se registran personas detenidas.