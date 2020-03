La artista textil Sheila Hicks llega a Antofagasta con "Reencuentro"

Del 13 de marzo al 15 de mayo, Sheila Hicks, la artista textil más importante del mundo, llega a Antofagasta con la exposición "Reencuentro", presentada por el Museo Chileno de Arte Precolombino y Escondida.

Luego de su exitoso paso por Santiago, una versión de "Reencuentro" será exhibida gratuitamente en la Sala de Arte del Edificio Comunitario de Fundación Minera Escondida (Av. Bernardo O'Higgins 1280).

A través de 14 de sus obras, una de ellas inspirada en los paisajes de la región de Antofagasta, y una selección de piezas del Museo Precolombino, "Reencuentro" presenta un recorrido por el trabajo de la artista que pone en diálogo el arte contemporáneo y la herencia del arte indígena americano.

Como discípula de Josef Albers y con una formación artística basada en la filosofía Bauhaus, en 1957 Sheila Hicks emprende un viaje por Sudamérica desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, experiencia fundamental en su formación. Fue en este recorrido por los Andes donde aprendió técnicas textiles y cosmovisiones ancestrales que cambiarían su vida para siempre y donde, inspirada en los paisajes y arquitecturas del sur de América, comenzó a crear su propia obra textil.

"Las personas que conocí en Chile me ayudaron a formar mi estructura cultural y me inspiran hasta hoy. Me encantó ver cómo la gente era independiente en el sentido de que sabía cómo construir una vida, improvisando todos los días y todas las noches y logrando una expresión donde no hay repetición, sino que cada uno es un individuo con una personalidad, preferencias, ideales y habilidades de creación. Estoy viviendo un poema que empezó en Chile en 1957 y nunca terminó", expresa Sheila Hicks.

Una exposición conmovedora

"Reencuentro" de Sheila Hicks destaca por su colorido, textura y monumentalidad, vinculando la arquitectura, geometría, diseño, artesanía, arte contemporáneo y precolombino.

Entre las piezas exhibidas destacan Antofagasta, Tacna Arica y Camino del Inka, que evidencian la estrecha relación de la artista con los paisajes y arquitecturas del territorio chileno, los minimes, pequeños tejidos con los que la artista comenzó a estudiar métodos ancestrales, experimentando con texturas y variaciones de escala, y la monumental obra Aprentizaje de la Victoria.

La exposición incluye la exhibición de fotografías inéditas de la artista en París, México, Ecuador, Perú y Chile, y la proyección del video Opening the Archives, un emotivo registro en el que Sheila Hicks revisa su archivo personal de imágenes.