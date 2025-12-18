Síguenos:
Tópicos: Cultura | Arte

Muere Vicente Ruiz Maturana, icónico artista de la contracultura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El performista colaboró con Patricia Rivadeneira en algunas de sus obras más emblemáticas.

Este jueves el la Corporación de Actores y Actrices de Chile (Chileactores) informó el fallecimiento del artista y performista Vicente Ruiz Maturana, figura icónica de la contracultura en los 80 y los 90.

"Su trabajo se desplegó en la performance, la actuación, la danza, el teatro, el audiovisual y la creación multimedia. En estos ámbitos se desempeñó como actor, director, profesor, dramaturgo y gestor cultural", destacó el gremio actoral.

Entre sus obras más icónicas destaca "Por la Cruz y la Bandera", la performance que realizó en el Museo de Bellas Artes en 1992 junto a Patricia Rivadeneira, quien se desnudó y fue crucificada ante una escandalizada opinión pública.

Ruiz también es recordado por "Hipólito", estrenada en 1984 en El Trolley, epicentro de la contracultura de la época. "Esta obra reinterpretó la cultura griega clásica, combinándola con elementos pop de la cultura chilena", detalló Chileactores.

En enero de 2025, Vicente donó su archivo artístico a la Biblioteca Nacional, incorporando más de 500 documentos a la memoria nacional. Además, su legado será resguardado por la Fundación Vicente Ruiz Maturana.

En portada