Lo Espejo: Investigan hallazgo de cuerpo acribillado en la vía pública

La Brigada de Homicidios de la PDI indaga el hallazgo, en plena vía pública, del cuerpo de una persona que fue atacada a disparos en la comuna de Lo Espejo.

Inicialmente, personal de Carabineros acudió ante la denuncia de una balacera por parte de vecinos que residen a unas cuadras del sitio del suceso.

Al acercarse a la esquina de las calles Lira con Valenzuela Palma, los efectivos se encontraron con un vehículo abandonado y quemado que mantenía rastros de sangre, y luego, dieron con el cadáver al inspeccionar al sector.

Según el relato de vecinos, el presunto responsable lanzó, desde el vehículo, el cuerpo a la vía pública, y luego quemó el móvil. Sin embargo, fue identificado por los testigos y quedó detenido.

El fiscal Hernán Soto informó: "Hay testigos que sindican que una persona arroja desde el auto el cuerpo de la víctima y, de inmediato, Carabineros inició la búsqueda de este vehículo. Y no más allá de cinco minutos, se encontró el móvil, que era conducido por la persona detenida y en cuyo interior se encontró mucha sangre".

El procedimiento se mantiene en desarrollo.