Tópicos: País | Policial | Homicidios

Lo Espejo: Investigan hallazgo de cuerpo acribillado en la vía pública

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Tras la denuncia de una balacera, Carabineros se encontró con un vehículo abandonado con rastros de sangre, y luego dio con el cadáver.

Según vecinos, la víctima iba de copiloto en ese auto, el conductor la hizo descender y le disparó en la calle.

 ATON (archivo)

La Brigada de Homicidios de la PDI está a cargo de las diligencias.

La Brigada de Homicidios de la PDI indaga el hallazgo, en plena vía pública, del cuerpo de una persona que fue atacada a disparos en la comuna de Lo Espejo.

Inicialmente, personal de Carabineros acudió ante la denuncia de una balacera por parte de vecinos que residen a unas cuadras del sitio del suceso.

Al acercarse a la esquina de las calles Lira con Valenzuela Palma, los efectivos se encontraron con un vehículo abandonado y quemado que mantenía rastros de sangre, y luego, dieron con el cadáver al inspeccionar al sector.

Según el relato de vecinos, el presunto responsable lanzó, desde el vehículo, el cuerpo a la vía pública, y luego quemó el móvil. Sin embargo, fue identificado por los testigos y quedó detenido.

El fiscal Hernán Soto informó: "Hay testigos que sindican que una persona arroja desde el auto el cuerpo de la víctima y, de inmediato, Carabineros inició la búsqueda de este vehículo. Y no más allá de cinco minutos, se encontró el móvil, que era conducido por la persona detenida y en cuyo interior se encontró mucha sangre".

El procedimiento se mantiene en desarrollo.

