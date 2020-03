Directora de Centro Arte Alameda: "No se descarta utilización de bombas lacrimógenas en incendio"

Esta semana el Centro Arte Alameda recibió por parte de Bomberos el primer informe sobre el incendio que afectó a ese local el pasado 27 de diciembre, el cual "no descarta la utilización de bombas lacrimógenas" en el siniestro.

En entrevista con La Tercera, la directora del centro, Roser Fort, aseguró que no es posible afirmar que hubo ausencia de estos elementos disuasivos de Carabineros. "Me parece que decir lo contrario es súper tendencioso, pues lo que se afirma en el informe es que no se puede establecer con claridad el origen del incendio", sostuvo.

Respecto del origen del fuego, el informe revelado por El Mercurio establece que "se concluye que el causante del incendio correspondería a un objeto no identificado, caído o arrojado en el lugar, el cual posee una temperatura suficiente como para realizar la ignición".

Según Fort, la razón por la cual no puede atribuirse la causa de incendia a una bomba es porque "no se encontraron restos materiales de bombas lacrimógenas".

"Técnicamente no existe la posibilidad de que desde el techo se haya originado el incendio de forma diferente. No fueron los cables y en mi opinión la instalación eléctrica era perfecta. Eso sale claramente en el informe", concluyó.

Ahora la entidad y la Fiscalía están a la espera de un segundo informe a cargo de la Policía de Investigaciones.