Desmienten que George R. R. Martin vaya a publicar "Vientos de Invierno" este 2026

Los fanáticos de "Canción de hielo y fuego" tuvieron un breve momento de esperanza respecto a un pronto lanzamiento del largamente esperado "Vientos de Invierno" ("The Winds of Winter"), pero todo resultó en un rumor que fue desmentido por la propia editorial que publica los libros de George R. R. Martin.

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales la publicación de un filtrador, donde se aseguraba que la sexta novela de la saga literaria que inspiró la serie "Game of Thrones" se iba a lanzar durante este 2026. La especulación tomó fuerza cuando algunos medios empezar a hacer ruido de la información, pero todo resultó en una nueva decepción para los lectores.

Desde la editorial Bantam Books, que edita los libros de "Canción de hielo y fuego" en EE.UU., desmintieron las afirmaciones que circularon en redes, asegurando a Entertainment Weekly que "los rumores que circulan por Internet sobre una posible filtración son falsos".

La más reciente actualización sobre las nuevas entregas de la saga literaria la entregó el propio Martin al conversar con The Hollywood Reporter en enero de este año, donde dijo creer que "si pudiera librarme de algunas de estas otras cosas, podría terminar 'Vientos de Invierno' bastante pronto. Me han dejado claro que 'Vientos' es la prioridad, pero… no sé. A veces no estoy de humor para eso".

Eso sí, admitió él quiere terminar las novelas, pues "le horrorizaría" que otro escritor asumiera aquella tarea.

Han pasado 15 años desde la publicación del último libro de la saga, "Danza de Dragones" de 2011, y Martin también prometió entregar una séptima entrega, que se titulará "Sueño de Primavera".