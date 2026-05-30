Facultad de Derecho de la U. de Chile indagará "funa" contra diputada Javiera Rodríguez

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se pronunció respecto a los tensos episodios vividos este viernes, cuando la visita de la diputada Javiera Rodríguez (Republicanos) desencadenó una manifestación estudiantil en las dependencias del plantel.

A través de una declaración pública, la unidad académica no solo entregó su cronología de los hechos, sino que anunció este sábado el inicio de una investigación para determinar responsabilidades frente a los comportamientos denunciados.

Según detalló la institución, la charla, denominada "Experiencias Universitarias: Una Mirada del Liderazgo de Derecha", contaba con las autorizaciones correspondientes tras la solicitud de un senador estudiantil. El evento se extendió por aproximadamente noventa minutos sin reportar incidentes en su desarrollo inicial.

No obstante, el clima cambió al finalizar la actividad, momento en que un grupo de alumnos hizo notar su repudio a la presencia de la parlamentaria republicana, que denunció ser víctima de gritos, empujones y escupitajos.

Condena institucional a la violencia

En el documento emitido por la Escuela, se subrayó que el resguardo de la integridad de la invitada fue una prioridad operativa, disponiendo de personal para acompañarla en su ingreso y egreso.

Asimismo, en el comunicado, la Facultad de Derecho rechazó "categóricamente la violencia y las vías de hecho como instrumento de acción política".

Esta postura busca desmarcar el debate de ideas de los empujones y gritos denunciados por la parlamentaria, quien además reveló haber acudido a la Brigada del Cibercrimen de la PDI por amenazas de muerte recibidas antes de la cita.

Investigación en curso

Para las autoridades académicas, los registros audiovisuales que circularon en plataformas digitales son materia de análisis. La institución calificó las conductas registradas como ajenas a la misión de un espacio que debe basarse en el respeto mutuo.

Javiera Rodríguez denunció amedrentamientos previos ante la PDI antes de asistir al recinto académico. (FOTO: ATON)

"Son situaciones inaceptables", indicó la facultad al referirse a los insultos y agresiones que marcaron el cierre de la jornada, reafirmando que la universidad no debe ser instrumentalizada con fines partidistas ajenos a su rol formativo.

"Nuestra misión institucional es, ante todo, educar sobre la base de valores, principios y reglas jurídicas", añadió el documento, enfatizando que enfrentarán lo ocurrido de manera "seria y responsable" para garantizar la convivencia democrática dentro del recinto de Pío Nono.

Rodríguez responde a la U. de Chile y rechaza versiones estudiantiles

La respuesta de Rodríguez fue inmediata. A través de redes sociales, la diputada rechazó la versión entregada por la facultad y aseguró que las agresiones comenzaron mucho antes de que concluyera la actividad.

Según señaló, durante toda su participación fue objeto de gritos, insultos y distintas formas de hostigamiento, cuestionando además las medidas de seguridad dispuestas por la institución.

La parlamentaria sostuvo que había "solo un guardia para 60 personas" y emplazó a la universidad a condenar los hechos de manera categórica. Asimismo, manifestó su desacuerdo con cualquier insinuación que atribuya responsabilidad a quienes participaron como invitados en la actividad.

La controversia aumentó luego de que la Secretaría de Memoria y Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile difundiera un comunicado entregando una versión distinta de los hechos.

Desde la organización estudiantil aseguraron que "en ningún momento tocaron a la diputada" y defendieron la manifestación realizada, calificándola como una protesta pacífica.

Además, acusaron a integrantes del equipo de Rodríguez y a estudiantes vinculados a la Nueva Derecha Universitaria de protagonizar agresiones durante el desarrollo de los incidentes.

Frente a estas afirmaciones, la parlamentaria respondió directamente a los dirigentes estudiantiles y los desafió a respaldar sus acusaciones con evidencia concreta. Según indicó, las personas que la acompañaban únicamente intervinieron para contener los empujones que, afirma, recibió al abandonar el recinto.