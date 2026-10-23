Editorial revisará novela premiada de autor peruano tras sospechas de uso de IA

La editorial mexicana Almadía anunció una revisión detallada de la novela "Donde el agua trabaja", del escritor peruano David Silva Rojas, luego de que surgieran cuestionamientos por el presunto uso de inteligencia artificial (IA) generativa en su escritura.

La controversia surgió después de que Pangram, una herramienta de detección de textos generados con IA, estimara que el 99% de la obra habría sido producido mediante esta tecnología, pese a que las bases del certamen prohibían expresamente su utilización.

Silva Rojas obtuvo 20.000 euros, equivalentes a unos 415.000 pesos mexicanos, tras ganar la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, cuyo resultado quedó bajo cuestionamiento a raíz de estos señalamientos.

Almadía suspendió las actividades relacionadas con el libro

A través de un comunicado, la editorial y la Fundación Ventosa-Arrufat informaron que revisarán el caso "sin anticipar conclusiones" y suspendieron las actividades vinculadas con la presentación de la obra mientras realizan las verificaciones.

El sello explicó que el autor había firmado un contrato en el que declaraba no haber utilizado herramientas de IA generativa, compromiso que también habría confirmado personalmente, por lo que sostuvo que no tenía motivos para desconfiar de su palabra.

"Durante la lectura de la novela, ni al jurado ni al equipo editorial nos pareció que se hubiera usado IA generativa", señaló la editorial, que también respaldó la evaluación realizada por el jurado al momento de otorgar el premio.

Almadía advirtió, además, que los detectores automáticos requieren "interpretación y contraste", por lo que consideró necesario realizar las comprobaciones correspondientes antes de llegar a una conclusión sobre la autoría del texto.