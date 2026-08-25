Con "Yes, But": feria La Furia del Libro lanza nueva edición en el GAM

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en plena Alameda, recibirá entre 9 y 11 de octubre la nueva edición de la feria literaria La Furia del Libro, denominada "Furia Ilustrada" y que tiene al ruso Anton Gudim como invitado internacional.

El evento gratuito reunirá a más de 170 expositores, entre ilustradores independientes, editoriales especializadas, librerías, proyectos de artes gráficas, fanzines, colectivos artísticos, encuadernadoras, talleres de impresión y serigrafía, papelerías, autores independientes y otros proyectos creativos.

Además del hombre tras la reconocida serie de ilustraciones "Yes, But" se contarán propuestas y artistas provenientes de distintos países de Latinoamérica, entre ellos Perú, Argentina, Uruguay y Colombia.

También, y gracias a una alianza con Duoc UC, se realizará un programa de charlas enfocado "en la profesionalización del oficio, con herramientas prácticas para que ilustradores e ilustradoras puedan fortalecer su desarrollo creativo y laboral".

El día de su inauguración, "Furia Ilustrada" tendrá horario entre 12:00 y 20:30 horas; mientras que el fin de semana las actividades comenzarán a las 10:00 hrs.