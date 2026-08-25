Con "Yes, But": feria La Furia del Libro lanza nueva edición en el GAM
El artista ruso Anton Gudim es el invitado internacional de la "Furia Ilustrada".
El artista ruso Anton Gudim es el invitado internacional de la "Furia Ilustrada".
El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en plena Alameda, recibirá entre 9 y 11 de octubre la nueva edición de la feria literaria La Furia del Libro, denominada "Furia Ilustrada" y que tiene al ruso Anton Gudim como invitado internacional.
El evento gratuito reunirá a más de 170 expositores, entre ilustradores independientes, editoriales especializadas, librerías, proyectos de artes gráficas, fanzines, colectivos artísticos, encuadernadoras, talleres de impresión y serigrafía, papelerías, autores independientes y otros proyectos creativos.
Además del hombre tras la reconocida serie de ilustraciones "Yes, But" se contarán propuestas y artistas provenientes de distintos países de Latinoamérica, entre ellos Perú, Argentina, Uruguay y Colombia.
También, y gracias a una alianza con Duoc UC, se realizará un programa de charlas enfocado "en la profesionalización del oficio, con herramientas prácticas para que ilustradores e ilustradoras puedan fortalecer su desarrollo creativo y laboral".
El día de su inauguración, "Furia Ilustrada" tendrá horario entre 12:00 y 20:30 horas; mientras que el fin de semana las actividades comenzarán a las 10:00 hrs.