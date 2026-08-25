Dolly Parton, leyenda de la música country, muere a los 80 años

La cantante Dolly Parton, legendaria exponente de la música country, murió a los 80 años.

El deceso de la artista, ocurrido este martes 25 de agosto en Nashville, fue confirmado por su sobrino, Brian Seaver, a través de un vídeo difundido en las redes sociales de Parton.

"Hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, abuela y bisabuela para una generación y Gigi para la siguiente", dijo el hombre en el clip.

Bajo esta línea, Seaver señaló que el anuncio "es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora".

"Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la recibirán Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo", agregó.

"Me quedan tantas cosas por hacer"

La muerte de la reina del country ocurre apenas cuatro días después de que conversara con la revista People sobre su estado de salud y sus proyectos pendientes.

En aquella entrevista, publicada el pasado 21 de agosto, la artista reconoció que había atravesado "momentos difíciles" y explicó que durante los últimos meses había dejado de lado algunas de sus propias necesidades mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean.

"Me estaba ocupando de todo el mundo y no de mí misma", señaló la voz de "Jolene" al recordar ese periodo, aunque aseguró que intentaba mantenerse positiva y enfocada en el futuro.

Pese a las dificultades, la cantante afirmó que todavía tenía varios proyectos por concretar, entre ellos un museo dedicado a su vida y trayectoria en Nashville. "Me quedan tantas cosas por hacer (...) No creo que Dios haya terminado conmigo todavía".

"Siempre he sido una persona que mira hacia adelante. Quiero seguir haciendo cosas mientras pueda", explicó al citado medio sobre su intención de seguir en el ojo público.

Un año después de la muerte de su esposo

Asimismo, el deceso de la cantante tuvo lugar poco más de un año después de la muerte de su esposo, Carl Dean, quien falleció el 3 de marzo de 2025 a los 82 años, tras casi seis décadas de matrimonio con la cantante.

La pareja se conoció en 1964, cuando ella tenía 18 años, y se casó dos años después en una ceremonia íntima en Georgia, manteniendo durante décadas una relación alejada de los focos pese a la enorme fama de la artista.

Tras la muerte de Dean, Parton habló en distintas ocasiones sobre el duelo y llegó a dedicarle la canción "If You Hadn't Been There", en la que recordó la importancia que tuvo su marido durante su vida.

Una carrera que trascendió el country

Con casi siete décadas de carrera, Parton se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música estadounidense, con canciones como "Jolene,9 to 5,Coat of Many Colors" e "I Will Always Love You", tema que fue popularizado mundialmente por Whitney Houston.

La artista también incursionó en el cine y la televisión, con participaciones en producciones como "9 to 5,Steel Magnolias" y la serie "Hannah Montana", donde actuó junto a su ahijada, Miley Cyrus. Además, creó el parque temático Dollywood y desarrolló una importante labor filantrópica a través de iniciativas como Imagination Library, dedicada a fomentar la lectura infantil.

A lo largo de su trayectoria, Parton recibió 11 premios Grammy y fue incluida en el Country Music Hall of Fame y el Rock and Roll Hall of Fame, además de recibir múltiples reconocimientos por su aporte artístico y humanitario.