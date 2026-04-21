Eduardo Sacheri y su libro sobre Malvinas: "Pelear una guerra que sabemos perdida es más desafiante"

El escritor argentino Eduardo Sacheri abordó su más reciente libro, "Qué quedará de nosotros", centrado en la Guerra de las Malvinas, donde reconstruye la experiencia de jóvenes soldados a partir de testimonios reales.

En conversación con el programa Una Nueva Mañana de Cooperativa, el autor se refirió al desafío de narrar el conflicto: "Pelear una guerra siempre es durísimo, pelear una guerra que sabemos que hemos perdido, arriesgar la vida en una empresa que sabemos condenada al fracaso me parece que es todavía más interesante".

Sacheri explicó que uno de los ejes de su obra es la vivencia en el campo de batalla: "Las guerras empiezan siendo banderas, himnos, discursos políticos (...) y terminan siendo un pedazo de tierra con la convivencia de unos pocos a tu alrededor", añadiendo que "lo único que te termina motivando a veces a rendirte, a veces a morir, a veces a pelear".

Sobre el proceso de escritura, indicó que conversó con numerosos veteranos para construir un relato fiel: "No quería que fuera una cosa que los veteranos leyeran la novela y sintieran que no tenía nada que ver con lo que les había sucedido", y aseguró que "los comentarios de los veteranos afortunadamente es que se sienten respetados por esta ficción".

El autor también abordó la complejidad del conflicto en Argentina, señalando que "la guerra de Malvinas tiene muchas aristas difíciles", y destacó la diversidad de experiencias: "Así como algunos tuvieron una pésima experiencia con sus jefes, otros encontraron en sus compañeros un refugio y un sustento".

Sacheri participará este fin de semana en el Festival Penguin Libros, donde presentará su libro y será parte de una mesa de conversación junto al escritor español Paco Cerdà, centrada en memoria, guerra y el impacto de los conflictos en la población civil.