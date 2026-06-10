Corte Interamericana condena a Venezuela y ordena cerrar cárcel El Helicoide

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró "responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela" por "restringir la participación en una protesta pacífica, así como su libertad de pensamiento y expresión y su participación política, mediante la detención ilegal", y sumó una orden para que el régimen cierre la cárcel El Helicoide, lugar de reclusión para los opositores a Nicolás Maduro, ahora detenido en EE.UU.

Las medidas se enmarcan en la sentencia del caso Rojas Riera y otra versus Venezuela, y que llevan a la CIDH a considerar que la "continuidad del penal resulta incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Según informó la corte, se advierte que "la privación de la libertad del señor Rojas Riera en El Helicoide -bajo la administración de la entonces DISIP, un órgano de inteligencia estatal- generó un riesgo agravado para su integridad personal y sus garantías judiciales, y este riesgo agravado se mantiene para las personas allí detenidas".

"Está probado que en el 2003 el señor Jorge Rojas Riera se encontraba en la Plaza Francia de Altamira, como parte de un grupo de civiles voluntarios, dedicados a tareas de apoyo logístico a una manifestación. El 19 de septiembre de 2003 dos unidades con agentes de la DISIP, vestidos de civil, sin identificarse y portando armas de fuego 'largas', llegaron a dicha plaza, durante la manifestación. En ese contexto, tres agentes de la DISIP irrumpieron de manera violenta en un toldo que se encontraba en la parte interna de la plaza, detuvieron al señor Rojas Riera y lo introdujeron en uno de sus vehículos. La Policía del Municipio Autónomo de Chacao intervino en la escena a fin de intentar impedir la detención del señor Rojas Riera por parte de los agentes de la DISIP, lo que derivó en un 'tiroteo de los cuatro extremos de la plaza' seguido de una persecución. Finalmente, trasladaron al señor Rojas Riera a la sede de la Cárcel de Máxima Seguridad I de Caracas conocida como El Helicoide", reseña la CIDH.

En esa línea, es claro para el tribunal interamericano que el opositor "fue detenido ilegalmente en el operativo de la DISIP y no fue informado sobre las razones de su detención, en violación del derecho a la libertad personal. Asimismo, permaneció en prisión preventiva por tres meses y dieciséis días. La decisión que impuso la medida no contenía una motivación basada en un fin procesal legítimo".