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Muralista chileno instaló enigmática interrogante en la tensionada Cuba

Publicado: | Fuente: Agencia de Noticias EFE | Foto: CiberCuba
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Un mural realizado por el artista urbano chileno Sebastián E., conocido en redes sociales como Rata Virus, en un barrio de La Habana, intentó representar la sensación de polarización y tensión política que percibió durante su estadía en Cuba.

El artista, que suele elaborar murales inspirados en contextos sociales y políticos de distintos países latinoamericanos, afirmó a la agencia de noticias EFE que con esta obra buscó reflejar cómo, a su juicio, "el pueblo siempre pierde" en escenarios de confrontación política.

La obra muestra la imagen de un militar sin rostro empuñando un machete junto a la frase "¿En qué lado del filo está usted?". El sentido del mensaje queda abierto a la interpretación de cada persona, explicó Rata Virus, pues no quiere "imponer una postura".

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