Fran García-Huidobro se lanza contra Luz Valdivieso: "Eras el cahuín de todo el Mega"

La animadora Fran García Huidobro lanzó sus dardos contra la actriz Luz Valdivieso luego de que esta última tuviera un desaire con el equipo de "Primer Plano".

Todo ocurrió cuando el programa de farándula se acercó a la intérprete para consultarle por los dichos de Patricia Maldonado sobre el gremio de actores.

En este contexto, la artista respondió secamente: "Sí (tengo opinión), pero no para ustedes", declaró, mientras avanzaba en su vehículo con evidente incomodidad.

Fran García Huidobro se lanza contra Luz Valdivieso

Ahora bien, este lunes en el programa "Plan Perfecto, la "Dama de Hierro" decidió repasar duramente a la actriz.

"Luz Valdivieso diciendo 'tengo respuesta, pero no para ustedes' miserables, pobres, tristes de alma", arremetió.

En este contexto, la también actriz recordó una situación de la que se enteró mientras estaba en su antigua casa televisiva: "Nos hemos quedado bien callados, porque tu vida privada los últimos tres años... Eras el cahuín de todo el Mega".

"Es que no me vengas a pisotear los cacahuetes. A mí todo el mundo me cuenta cosas, yo deambulo, soy una veleta en los canales de televisión", advirtió.

Para cerrar, García Huidobro indicó que "estuve en Mega el año pasado, por lo pronto, soy muy amiga de la Quena Rencoret. Pero el cahuín tuyo en el Mega es de cualquier nivel".