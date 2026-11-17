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Libros por menos de 10.000 pesos en Filsa 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El encuentro literario, en el Centro Cultural Estación Mapocho, se extiende hasta el domingo 22 de noviembre.
El encuentro literario, en el Centro Cultural Estación Mapocho, se extiende hasta el domingo 22 de noviembre.
Cooperativa recorrió la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) 2026 en busca de libros por menos de $10.000. Hay opciones para todos los gustos y bolsillos, así que no hay excusa para no llevarse algo nuevo a la casa.
En el Centro Cultural Estación Mapocho, el evento se extiende hasta el domingo 22 de noviembre, y con entrada liberada hasta este viernes 20 de noviembre.