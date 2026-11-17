Cooperativa recorrió la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) 2026 en busca de libros por menos de $10.000. Hay opciones para todos los gustos y bolsillos, así que no hay excusa para no llevarse algo nuevo a la casa.

En el Centro Cultural Estación Mapocho, el evento se extiende hasta el domingo 22 de noviembre, y con entrada liberada hasta este viernes 20 de noviembre.