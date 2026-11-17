En medio de las negociaciones por la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, calificó al Partido de la Gente (PDG) de "inorgánico" y lo describió como "un cúmulo de deseos", lo que provocó críticas de Franco Parisi y Pamela Jiles.

En "Tolerancia Cero", de CNN Chile, el exdiputado UDI fue consultado sobre por qué considera que el avance de la colectividad fundada por Parisi refleja un deterioro institucional del sistema político.

Al respecto, sostuvo que "el PDG reúne a una clase media emergente que no tiene una visión de país, sino, más bien, una visión de consumo".

Citando el análisis de Aldo Mascareño, sociólogo e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Arenas planteó que la colectividad "acepta cosas, aunque sean contradictorias entre ellas, si es que responden a ciertas necesidades o no".

"Por eso lo inorgánico del PDG y, por lo tanto, no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos", añadió.

El vocero aclaró que no descartaba que el PDG pudiera transformarse en un gran partido. Sin embargo, advirtió que "cuando las agrupaciones políticas pasan a ser grupos de deseos que, aunque se contradigan entre ellos, están ahí porque funciona, yo creo que es un deterioro importante".

En esa línea, sostuvo que "las democracias necesitan partidos políticos fuertes" y que "partidos políticos así (como el PDG) no tienen la fortaleza que, yo creo, necesita una democracia".

Parisi: "El PDG le ha dado gobernabilidad a Chile"

Las declaraciones provocaron una respuesta del secretario general del PDG, Franco Parisi, quien cuestionó al representante del Ejecutivo y reivindicó el papel de su colectividad.

"El cuasiministro Arenas se equivoca al criticarnos de esa forma", afirmó el economista, quien aseguró que "el PDG le ha dado gobernabilidad a Chile".

El excandidato presidencial también destacó que su partido "es el único que es capaz de hablar y llegar a acuerdos con la derecha y con la izquierda".

Respecto de la expresión utilizada por Arenas, respondió: "Sí, somos un cúmulo de deseos, pero deseos para la gente", y enumeró las demandas que, según planteó, representa la colectividad.

"Deseamos que en Chile se gobierne para la clase media; que la gente que no tiene casa tenga casa; que el desempleado tenga empleo; que el enfermo tenga salud; y que la educación pública vuelva a ser lo que era", señaló.

En la misma línea, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, manifestó su molestia y cuestionó la forma en que el Gobierno se relaciona con sus parlamentarios.

"No se escupe el pozo donde usted posteriormente va a tomar agua", declaró.

El diputado agregó que "como PDG le hemos dado gobernabilidad a este Ejecutivo que ha tomado muchas malas decisiones".

Valenzuela también advirtió sobre las consecuencias políticas de la controversia: "Yo creo que esto solo enturbia las relaciones, solo las empobrece. Hay mucho malestar dentro de la bancada".

Pamela Jiles: "Flor de vocero"

A las críticas se sumó la diputada del PDG Pamela Jiles, quien compartió un extracto de la entrevista de Arenas en X con un breve comentario: "Flor de vocero".

En otra publicación, la parlamentaria contrastó el trato del portavoz hacia los camioneros con su actitud frente a una periodista.

"Con los camioneros... ronronea como gatito de chalet. Con una periodista grita, interrumpe, levanta la voz, aletea y se descompensa. Es la imagen que el gobierno quiere proyectar?", escribió.

Los votos del PDG, clave para la acusación contra Rabat

El intercambio ocurre cuando los votos del PDG pueden resultar determinantes para el futuro de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia.

Este lunes se sorteó la comisión de cinco diputados que revisará el libelo y deberá emitir un informe a la Sala.

La instancia quedó integrada por Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Germán Verdugo (PNL), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA), con mayoría opositora.

El vicepresidente Claudio Alvarado se mostró optimista respecto de las posibilidades del Ejecutivo de reunir los apoyos necesarios para frenar el libelo.

"Las matemáticas son simples: se necesitan 78 votos, el oficialismo tiene 75, la oposición que presenta la acusación tiene 65 y la probabilidad de conseguir tres votos, respecto a conseguir 13, es mucho mayor conseguir los tres", manifestó el lunes en Radio Infinita.

Por su parte, un desglose publicado por El Mercurio proyecta 75 diputados a favor de la acusación, 76 en contra y cuatro indecisos.

De los votos favorables, 64 corresponderían a parlamentarios de oposición y 11 al PDG. Entre quienes rechazarían el libelo figuran 75 legisladores oficialistas y uno de la colectividad fundada por Parisi.

Entre los indecisos aparecen tres diputados del PDG: Javier Olivares, Roberto Arroyo y Cristián Contreras, conocido como "Dr. File".

Alvarado a la oposición: "No disfracen argumentos para una vendetta política"

Pese al conflicto, el Gobierno mantiene las gestiones para asegurar los votos contra la acusación constitucional y el vicepresidente Alvarado aseguró que el oficialismo ha aumentado su cohesión frente al libelo.

La autoridad planteó que "es una acusación que busca revertir una decisión política del Presidente de la República, más que demostrar que hay infracciones de carácter constitucional".

Alvarado confirmó que el Ejecutivo trabaja junto al ministro Rabat en la preparación de su defensa. Asimismo, llamó a los diputados a evaluar los antecedentes jurídicos de la acusación.

"Esperamos que la Cámara de Diputados pueda discernir única y exclusivamente en torno al propósito que representa una medida de fiscalización como una acusación constitucional", abogó.

"No disfracen argumentos para una vendetta política en contra del ministro", enfatizó.