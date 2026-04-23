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Tópicos: Cultura | Literatura

Haruki Murakami publicará su primera novela protagonizada por una mujer

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"La historia de Kaho" se lanzará en julio.

Haruki Murakami publicará su primera novela protagonizada por una mujer
 EFE

El nombre de Murakami siempre se repite en las quinielas del Premio Nobel de Literatura.

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El escritor japonés Haruki Murakami publicará el 3 de julio "The Tale of Kaho" ("La historia de Kaho"), anunció este jueves su editorial, Shinchosha, su primera novela protagonizada por una mujer y basada en relatos cortos ya publicados sobre el personaje.

La primera novela del escritor en tres años, luego de "La ciudad y sus muros inciertos", girará en torno a "Kaho", una autora de libros ilustrados en torno a la que "a partir de cierto día comienzan a ocurrir sucesos extraños".

Shinchosha detalló que la novela, que tendrá 352 páginas, surge del relato corto "Kaho" publicado en 2024 y que Murakami leyó ese mismo año al público en la Universidad de Waseda.

Nacido en la ciudad de Kioto en 1949, el referente de la literatura contemporánea nipona ha publicado desde entonces tres relatos en torno a "Kaho" en la revista Shincho. Estas obras se publicarán en julio como una "nueva novela completa", según la editorial, tras ser "revisadas y expandidas".

Murakami cuenta con libros reconocidos como "Tokio Blues" (1987), "Sputnik, mi amor" (1999) o "Kafka en la orilla" (2002).

Eterno nombre en las quinielas del Premio Nobel de Literatura, posee otros importantes galardones como el Frank Kafka o el Yomiuri de Literatura, y en 2023 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras de España, que se sumó a la Orden de las Artes y las Letras y al Premio Internacional de Cataluña que recibió por parte del Estado español en 2009 y 2011, respectivamente.

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