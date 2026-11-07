Isabel Allende: "La rabia y la venganza son una carga muy pesada"

La escritora Isabel Allende sostuvo esta semana un encuentro con periodistas en la Real Academia Española en Madrid a raíz del estreno de su nueva novela "La hora del Alba" y de su reciente obtención del Premio Planeta.

En la cita, en la cual estuvo Cooperativa, la autora expresó su preocupación por la creciente fascinación de algunos jóvenes por los discursos autoritarios.

En este contexto, Allende reflexionó también sobre el peso del resentimiento y la importancia del perdón. La escritora reconoció que experiencias dolorosas de su propia vida, como la muerte de su hija Paula, podrían haber alimentado sentimientos de rabia y deseos de venganza. Sin embargo, explicó que ha optado por interpretar aquella pérdida de otra manera.

"Yo creo que el rencor, la rabia, la venganza son una carga muy pesada. Es como andar con un saco de piedras a la espalda. Y en mi vida me han pasado algunas cosas que justificarían tener mucha rabia y tener mucho rencor", señaló.

"Por ejemplo, todo lo que pasó con mi hija Paula, que fue un tema muy duro en mi vida, que marcó mi vida. Pero yo he escogido pensar que no hubo una mala intención en el hospital, sino que hubo ignorancia, que fue negligencia, pero que no fue voluntaria. Y tratar de vivir con la idea de que uno no olvida, pero perdona", agregó Allende.