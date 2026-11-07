Narco beneficiado por Rabat volvió a la cárcel seis meses después

Edixon Escobar García, uno de los más de 100 beneficiados por las rebajas de condenas otorgadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, volvió a ser detenido por el delito de narcotráfico seis meses después de haber recuperado su libertad vía decreto.

Según publicó El Mercurio, el sujeto -de entonces 21 años, de nacionalidad venezolana- fue detenido el 20 de agosto de 2020, cuando una patrulla del OS-7 de Carabineros lo sorprendió, junto a otros cuatro hombres, cargando una mochila con 10 kilos de marihuana en el sector de pampa Gallinazo, en Arica.

El grupo interceptado llevaba en total cerca de 64 kilos de cannabis, seis de clorhidrato de cocaína y uno de pasta base. Un año después, el 2 de agosto de 2021, el Tribunal de Juicio Oral de Arica los condenó a cinco años de prisión al considerar atenuantes como irreprochable conducta anterior y colaboración sustancia.

Sanciones en prisión y libertad condicional denegada

En 2021, la condena de Escobar fue sustituida por la expulsión del país, pero ésta no se pudo concretar debido a la falta de vuelos a Venezuela, en el marco de la pandemia. Asimismo, el sujeto fue formalizado en 2023 como autor de homicidio simple y por la falta de ocultar su identidad.

Su expulsión de Chile fue cancelada y fue enviado al Complejo Penitenciario de Arica para cumplir su condena, donde registra al menos dos sanciones por parte de Gendarmería por "denigrar e insultar a cualquier persona que trabaje al interior de un establecimiento penitenciario", y por desórdenes al interior de la cárcel.

Posteriormente, la comisión encargada de evaluar su libertad condicional en abril de 2025 decidió denegar el beneficio al tomar en cuenta dichos antecedentes y otros elementos aportados por otras instancias.

Rebaja de condena y reincidencia

Pese al historial del detenido, el 30 de abril de este año el ministro Fernando Rabat firmó un decreto para rebajar su condena, que debía terminar en octubre, lo que le permitió recuperar su libertad.

"Otórgase el beneficio de reducción de condena a Edixon Escobar García, cédula de identidad para extranjeros recluidos en el C.P. de Arica, condenado por sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, en causa quien dio inicio a su condena el 26/01/2023, siendo la fecha original de término de condena 24/10/2026, reduciéndose esta en seis meses, siendo la nueva fecha de término de condena el día 24/04/2026", señala el decreto 1220 firmado por el titular de Justicia.

La firma de dicho documento cobra relevancia debido a la polémica instalada ante la eventual acusación constitucional contra Rabat, pero también porque el sujeto volvió a reinicidir seis meses después de haber sido beneficiado por el ministro.

El fiscal adjunto de Arica, Anatole Larrabeiti, presentó un escrito en octubre en el que solicitó "la realización de una audiencia para controlar la detención y formalizar la investigación en contra de Edixon Escobar García (...) por su eventual responsabilidad en el delito de tráfico ilícito de drogas".

El 30 de octubre, durante la formalización, la jueza de garantía de Arica Carmen Calas decretó la prisión preventiva para el sujeto "por el delito de tráfico ilícito de drogas, tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas".