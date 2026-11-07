Tragedia en Santo Domingo: Choque de camión, microbús y auto deja 12 muertos

Doce personas fallecieron en un choque que involucró a un camión tolva, un microbús y un automóvil durante la mañana de este sábado en la Ruta 66, a la altura del sector La Atalaya, en la comuna de Santo Domingo, Provincia de San Antonio (Región de Valparaíso).

El delegado presidencial Manuel Millones confirmó el balance de víctimas fatales y reportó 13 heridos, de acuerdo con la información proporcionada por Carabineros. Asimismo, el vehículo de la locomoción colectiva provenía desde la Región de O'Higgins.

"Hemos tenido esta mañana un lamentable accidente en la ciudad de Santo Domingo, en el sector La Atalaya, donde participó un camión, un bus y un automóvil, teniendo hasta el minuto el reporte oficial de 12 fallecidos y 13 heridos", señaló la autoridad, que recalcó que se trata de información en desarrollo.

Bomberos describe una colisión de alta energía

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño, explicó que la central de alarmas recibió el aviso alrededor de las 09:00 de la mañana.

Según el comandante, el impacto entre el camión y el microbús fue frontal-lateral, y afectó principalmente a los conductores y a los pasajeros que viajaban en los primeros asientos del transporte de pasajeros.

En las labores participaron entre 40 y 50 bomberos, con apoyo de los cuerpos de San Antonio y San Pedro. Los equipos trabajaron en la liberación de las personas atrapadas para entregarlas al personal de salud.

Carreño detalló que el rescate de los pacientes tomó aproximadamente una hora, a la que se sumó otra destinada a su estabilización y atención.

Debido al trabajo de los equipos de rescate y policiales, el tránsito por la Ruta de la Fruta se mantiene interrumpido en ambos sentidos, generando una alta congestión vehicular al tratarse del principal corredor logístico de camiones hacia el puerto de San Antonio.

SIAT investiga las circunstancias del accidente

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para determinar las circunstancias de la colisión. Hasta el lugar también se trasladó personal del Servicio Médico Legal (SML).

El delegado explicó que el retiro de las personas fallecidas debe ser autorizado por el fiscal y que sus cuerpos serán trasladados preferentemente a las dependencias del SML de San Antonio y Valparaíso, con apoyo de Quillota.

Bomberos permaneció a disposición para colaborar en la recuperación de las víctimas desde los vehículos, una vez que lo autoricen los equipos a cargo del procedimiento.

Alcalde: "Muy consternado"

El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, lamentó el accidente y expresó sentirse "Muy consternado. Ha sido una situación muy lamentable que involucra a esta micro de recorrido interprovincial que sale de Pupuya, de la comuna de Navidad, cruza por la zona rural de Santo Domingo para terminar en San Antonio".

"El fuerte impacto que se genera con un choque frontal entre este camión tolva y la micro, que probablemente iba llena, porque todas las familias de las zonas rurales suelen, día sábado, viajar a San Antonio a hacer compras. Mencionar que nos encontramos con el alcalde de San Pedro, que estuvo también, porque también hay vecinos de dicha comuna", agregó el jefe comunal.