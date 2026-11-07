Chile desea éxito a Alliana y reafirma sus lazos con Paraguay

El Gobierno de Chile expresó sus mejores deseos para la gestión de Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay y reafirmó su compromiso con las relaciones bilaterales, tras la destitución de Santiago Peña.

Mediante un comunicado, la Cancillería deseó al nuevo mandatario éxito en su administración, "en beneficio del hermano pueblo paraguayo y de la estabilidad institucional del país".

Asimismo, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las históricas relaciones de amistad y cooperación entre Chile y Paraguay, "sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y los valores democráticos que unen a ambos países".

El cambio de mando en Paraguay

Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, juró este viernes ante el Congreso después de que el Senado destituyera a Peña por "mal desempeño de funciones", con el voto de los 44 legisladores presentes.

El juicio político se desarrolló en medio de la crisis provocada por la caída de Ueno Bank, entidad vinculada al ahora exmandatario y que recibió millonarios recursos de organismos estatales durante su gestión.

Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no se pronunció por falta de cuórum. Posteriormente, el Senado avanzó con el proceso que terminó con su salida del cargo.

Horas después de la votación, la Policía concretó una orden de detención contra el expresidente en su domicilio, emitida por la Fiscalía en el marco de las investigaciones por el caso.

Alliana promete compensar a los afectados

El nuevo presidente ejercerá el cargo hasta agosto de 2028, cuando concluye el actual periodo de Gobierno. Como vicepresidente fue juramentado Antonio Barrios, elegido senador en 2023 y médico personal del expresidente Horacio Cartes.

En su primer discurso, Alliana comprometió medidas para los afectados por la crisis bancaria y anunció un recorte de los "gastos superfluos".

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", afirmó.

Entre las instituciones afectadas se encuentra el Instituto de Previsión Social (IPS), que invirtió 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, unos 32.000 jubilados recibían sus pensiones a través de esa entidad, cuyos clientes mantienen sus recursos congelados.