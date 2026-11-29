Una persona fallecida y dos lesionadas dejó un incendio registrado este sábado en el sector de Guillermo Mann con calle Uno, en la comuna de Ñuñoa.

La emergencia movilizó a 11 compañías de Bomberos, luego de que se declarara una segunda alarma ante el riesgo de propagación a viviendas colindantes.

El fuego afectó a tres casas, una de ellas completamente destruida.

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Óscar Vargas, explicó que "había una casa completamente en llamas con un nivel de propagación alto", por lo que el principal objetivo fue controlar el fuego y evitar que alcanzara otros inmuebles.

Además, confirmó que dos propietarios resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.

Las causas del siniestro aún deben ser determinadas.