Selva Almada y el fantasma de las desapariciones actuales en la literatura

La escritora argentina Selva Almada analizó el trasfondo de "Una casa sola", su última obra enfocada en las desapariciones contemporáneas y que relata la historia de una vivienda cuyos habitantes se esfumaron misteriosamente, dejando un vacío que evoca traumas sociales aún vigentes en Latinoamérica.

La autora explicó que la edificación cumple un rol vital, y en este escenario transcurre un relato marcado por la ausencia de certezas políticas y judiciales. Al respecto, Almada detalló que "es una casa que en el presente de la novela está deshabitada hace alrededor de una década".

En conversación con Lo que Queda del Día, plantea que, a diferencia del horror tradicional, la narración incorpora almas vagabundas que conviven en una dimensión lúdica y cotidiana, y por ello prefiere denominar este estilo como "supra-realismo antes que realismo mágico (...) son espectros muy juguetones, muy jocosos, que han tenido muertes trágicas, pero no tienen rencor con los vivos".

La novela, editada en 2025, rescata las creencias, el curanderismo y las supersticiones propias de la vida rural latinoamericana. Esta mitología se entrelaza de forma natural con los dolores colectivos del presente regional. Según la trasandina, "está siempre esa convivencia entre lo real y lo supra-real, y además convivimos todo el tiempo con la muerte y la tragedia".

Almada presentará este aplaudido trabajo en Santiago como una de las principales figuras invitadas a la Furia del Libro, evento que se desarrollará entre los días 28 y 31 el Centro Cultural Estación Mapocho.