La bailarina y coreógrafa Karen Connolly fue una de las ocho figuras reconocidas en los Premios a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2026, distinción que recibió en la categoría de danza por su trayectoria y aporte al desarrollo de esta disciplina en Chile.

De origen australiano y radicada en el país desde 1978, Connolly cuenta con más de 40 años de trayectoria en las artes escénicas, periodo en el que fundó la escuela Dancen, en 1982, y la Compañía Karen Connolly, en 1986.

A lo largo de su carrera también se desempeñó como coreógrafa en televisión y cine, además de ejercer como presidenta del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), consolidándose como una figura relevante en la formación y desarrollo de la danza nacional.

Los otros ganadores de los premios

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio informó que los ocho seleccionados fueron notificados por el ministro Francisco Undurraga, tras la definición del Consejo Nacional de Artes Escénicas.

Entre los premiados también figura Jorge Tello Ormazábal, conocido como "Payaso Kukin", quien recibió la distinción en la categoría de circo por sus más de seis décadas de trayectoria, mientras que Jacqueline Roumeau Cresta fue reconocida en teatro por su trabajo pionero en el ámbito carcelario y testimonial.

En tanto, Marcela Chiappe González fue distinguida en títeres; Gastón Maluenda Maluenda, conocido como Gastón Maluenda Jr., en artista emergente; Pablo Núñez Mardones en diseño escénico; Alexis Moreno Muñoz en autores, y Miguel Farías Vásquez en ópera, quien este año debutó en el Lincoln Center de Nueva York con la obra "Mirror, Mirror".

El Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República se entrega desde 2022 y corresponde al máximo reconocimiento otorgado por el Estado de Chile a artistas, elencos y compañías que han contribuido al desarrollo del sector.