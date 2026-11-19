Un acuerdo transversal alcanzado este jueves entre el Gobierno, el oficialismo y la oposición permitirá dar continuidad a las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicación (TIC) de Junaeb -incluido "Yo elijo mi PC"-, luego de que el Ejecutivo comprometiera la incorporación de 35.000 millones de pesos en la partida del Ministerio de Educación del Presupuesto 2027.

El compromiso, que revierte la intención inicial de La Moneda de eliminar el programa, quedó establecido en un protocolo suscrito en el marco de la discusión presupuestaria y fue confirmado por el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI).

"Transversalmente habíamos solicitado la reposición de las Becas TIC y el Gobierno accede finalmente a restituirla. Nosotros fuimos un poco más allá y, de hecho, va a quedar en la Comisión de Educación el poder establecer algún programa que permita que esto en el futuro pueda ser evaluado", dijo el senador.

Sanhueza agregó que uno de los desafíos será "capacitar tanto a profesores como a alumnos en la utilización del computador: si me entregan un martillo y no me enseñan a utilizarlo, no saco nada con tener un martillo en la casa".

El protocolo también contempla la asignación de 700 millones de pesos para el seguimiento y acompañamiento de la actual red de Liceos Bicentenarios, junto con recursos adicionales para el Aporte Fiscal Directo destinado a universidades estatales y a las instituciones pertenecientes al G9.

Asimismo, se acordó instalar durante el primer trimestre de 2027 una mesa de trabajo con universidades del Consejo de Rectores (Cruch), instancia que tendrá como objetivo revisar la duración de las carreras universitarias, la fijación de los aranceles de gratuidad y la creación de un crédito contingente al ingreso que permita reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE).