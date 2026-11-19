La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dictó este jueves dos resoluciones relacionadas con la operación de Codelco Ministro Hales, en Calama, Región de Antofagasta.

Una corresponde a la formulación de dos cargos graves por incumplimientos en el control de emisiones de material particulado, mientras que la otra aprueba un Programa de Cumplimiento en el tranque de relaves Talabre.

Los cargos por contaminación atmosférica apuntan a la operación del chancador primario sin el sistema de filtro de mangas exigido y a la falta de aplicación de bischofita en sectores inactivos del botadero de estériles, medida destinada a reducir la erosión eólica.

Las infracciones arriesgan multas de hasta 5.000 UTA cada una, además de eventuales sanciones como clausura o revocación de la Resolución de Calificación Ambiental.

"Calama es una zona declarada saturada por material particulado respirable, por lo que el cumplimiento estricto de las medidas de control de emisiones es fundamental para resguardar la salud de la población", señaló Emanuel Ibarra, superintendente del Medio Ambiente.

En paralelo, la SMA aprobó el Programa de Cumplimiento presentado por Codelco por incumplimientos relacionados con el control de aguas subterráneas y la disposición de relaves en el tranque Talabre.

El plan contempla ocho acciones en un plazo de 24 meses, con una inversión de más de 66.915 millones de pesos, incluyendo la habilitación de 22 nuevos pozos de extracción y mejoras en el tratamiento de relaves.

Con la aprobación del programa se suspende el procedimiento sancionatorio asociado al tranque Talabre. Sin embargo, si Codelco incumple las acciones comprometidas, la SMA podrá reactivar el proceso y aplicar hasta el doble de la multa original.