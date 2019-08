Mónica González recibió el Premio Nacional de Periodismo

Mónica González fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo, distinción que le fue otorgada con la presencia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Durante su carrera, la profesional nacida en 1949 ha desempeñado una destacada labor principalmente en la investigación periodística.

La periodista aseguró que "yo no me esperaba que ni la derecha ni nadie del poder, del establishment, me diera el premio y me lo dieron así que tengo que dar las gracias por el cariñito, pero evidentemente el periodismo que yo he hecho en mi vida no le agrada al poder, llámese quién sea el poder".

"Hoy día yo creo que hay que actualizarse, entender que lo que requerimos son periodistas estudiosos, rigurosos, que amen la democracia de verdad", manifestó González.

En ese sentido aseguró que enfrentamos "una amenaza a la democracia" por diversos temas, e hizo un llamado al periodismo a hacer una reflexión y un mea culpa por cómo se recibieron las primeras denuncias de abuso sexual en la Iglesia Católica.

González fundó y dirigió la revista Siete+7 y el Diario Siete. Fue subdirectora y editora de investigación del diario La Nación, subdirectora de la revista Cosas y reportera de las revistas Cauce y Análisis.

Dentro de los libros de su autoría están Los secretos del Comando Conjunto (1989), junto a Héctor Contreras; Chile entre el Sí y el No (1988), con Florencia Varas; y La Conjura. Los mil y un días del golpe (2000) y, junto a Patricia Verdugo y Ricardo García, de La historia sonora de 1973 "Entre el dolor y la esperanza".

El año pasado dejó la dirección del medio de investigación periodística Ciper por problemas de salud.