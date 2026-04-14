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Tópicos: Cultura

Renato Münster asume como Seremi de las Culturas en la Región Metropolitana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor reemplazó al abogado Gustavo Baehr.

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El actor Renato Münster fue nombrado como el nuevo secretario regional ministerial (Seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana.

En su nueva labor el intérprete tendrá la misión de colaborar con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas en la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional, así como trabajar en coordinación con los gobiernos regionales, y apoyar la gestión cultural y patrimonial de los municipios.

También será el encargado de presidir el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, otorgar reconocimientos públicos a creadores y cultores destacados de la región, a comunidades y organizaciones culturales y patrimoniales, entre otras tareas.

Münster reemplazó al saliente abogado Gustavo Baehr en el cargo.

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