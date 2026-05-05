Daniel Radcliffe nuevamente nominado a los Premios Tony, el "Oscar" del teatro

El actor británico Daniel Radcliffe, conocido por su icónico papel en la saga cinematográfica de "Harry Potter", fue nominado este martes a los Premios Tony en la categoría de Mejor Actor Protagonista en una Obra de Teatro por su trabajo en "Every Brilliant Thing" ('Las cosas extraordinarias')

Es la segunda nominación de Radcliffe a los premios considerados como los "Oscar" de la industria del teatro, luego de llevarse el galardón como Mejor Actor de Reparto en un Musical en 2024 por su rol de "Charley Kringas" en la reposición del clásico "Merrily We Roll Along" de Stephen Sondheim.

Radcliffe competirá contra Nathan Lane ('Death of a Salesman' o 'La muerte de un viajante'), John Lithgow ('Giant'), Mark Strong ('Oedipus' o 'Edipo') y Will Harrison ('Punch').

Esta septuagésima novena edición de los Premios Tony destaca por una notable escasez de nuevos musicales en Broadway, apenas once frente a los 21 del año pasado.

Los principales nominados a los Tony

La nominación de Radcliffe fue adelantada por la cadena CBS, que también reveló que el premio a Mejor Musical Nuevo se lo disputarán The Lost Boys, Schmigadoon!, Titaníque y Two Strangers (Carry a Cake Across New York).

Por su parte, la lucha por el premio a Mejor Obra de Teatro Nueva cuenta con una reñida selección de candidatas que incluye a The Balusters, Giant, Liberation y Little Bear Ridge Road.

En el apartado interpretativo, la lucha por el Tony a Mejor Actor Protagonista en un Musical estará liderada por Nicholas Christopher, por su papel en 'Chess', el actor Luke Evans por su participación en el clásico 'The Rocky Horror Show', Sam Tutty por su trabajo en 'Two Strangers (Carry a Cake Across New York)' y el doblete de nominados por 'Ragtime', que ha logrado colocar en la terna tanto a Joshua Henry como a Brandon Uranowitz.

Finalmente, en la categoría femenina a Mejor Actriz Protagonista en un Musical el premio estará reñido entre Sara Chase, por su actuación en 'Schmigadoon!', la nominada al Oscar Stephanie Hsu, por 'The Rocky Horror Show', Caissie Levy ('Ragtime'), Marla Mindelle ('Titaníque') y Christiani Pitts, quien buscará el galardón por su papel en 'Two Strangers (Carry a Cake Across New York)'.

Los musicales 'The Lost Boys' y 'Schmigadoon!' lideran con 12 nominaciones, seguidos por la reposición de 'Ragtime' con 11 nominaciones. Con nueve nominaciones cada una, se consolidaron grandes producciones como la reposición de la obra 'Death of a Salesman' -que figura en Mejor Actor Principal y Mejor Dirección-, 'The Rocky Horror Show' y la innovadora adaptación 'Cats: The Jellicle Ball', destacando estas dos últimas en la categoría de Mejor Reposición de un Musical.

La gala de entrega de los premios Tony se celebrará el domingo 7 de junio en el emblemático Radio City Music Hall de Nueva York y será presentada por la estrella del pop Pink, quien actualmente tiene dos de sus canciones sonando en los escenarios de Broadway, 'Moulin Rouge!' y '& Juliet'.