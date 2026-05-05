Hito médico: hija salva a su madre en primer trasplante vivo en la U. de Chile

El Hospital Clínico Universidad de Chile (HCUCh) alcanzó un hito histórico al realizar con éxito el primer trasplante hepático con donante vivo de su historia, tras años de preparación por parte de los equipos de Cirugía Hepatobiliopancreática y de Trasplantes, que incluyó formación en el extranjero.

La intervención salvó la vida de una paciente aquejada de un daño hepático crónico de origen metabólico y cuya condición era crítica, habiendo ingresado a la UCI en diciembre de 2025. Fue su hija, de 33 años, la donante compatible, en una compleja operación que se extendió por más de 12 horas.

La situación de la madre de Nury era compleja debido a que, pese a su deterioro, poseía un puntaje de gravedad bajo en la lista de espera nacional, lo que implicaba una espera prolongada en un escenario donde avanzar significa empeorar. Ante el agravamiento de su estado, el equipo médico ofreció la alternativa del trasplante con donante vivo, opción que la mujer aceptó de inmediato para salvar la vida de su madre.

El éxito del procedimiento se basó en la especialización de cirujanos como el doctor Carlos Mandiola, quien se formó específicamente en esta técnica en el ASAN Medical Center de Corea del Sur, uno de los centros más prestigiosos del mundo en este campo.

Según el recinto médico, más allá de la proeza técnica, este caso evidencia las implicancias de la Ley 21.621 -o ley HCUCh- sobre el acceso a la salud pública de alta complejidad, pues esta normativa articula al hospital universitario con la red pública para pacientes de comunas como Independencia, Renca y Tiltil, permitiendo que la madre de Nury, derivada desde un consultorio, accediera al trasplante con todos los gastos cubiertos por dicha política pública.

Tanto la madre como la hija avanzan en su recuperación tras salir de pabellón sin mayores complicaciones.